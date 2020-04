8 séries e filmes Netflix que são baseadas em livros

Se gosta de ler mas também se interessa por filmes e séries, então porque não juntar ambas as atividades de lazer? Para isso hoje trazemos um conjunto de 8 séries e filmes da Netflix que são baseadas em livros.

O confinamento ainda tem vários dias, pelo menos, para durar. E a realidade mostra que poderemos ter que passar ainda mais algum tempo em casa. Assim, uma das ideias é mergulhar-se numa nova série ou filme.

A COVID-19 obrigou-nos a todos, um pouco por todo o país e pelo Mundo, a estarmos mais tempo nas nossas casas. Esse tempo tem sido ocupado para fazer limpezas, pôs a leitura em dia, fazer uns bolos, ver filmes, entre outros.

Se tem conta na Netflix, então hoje deixamos estas sugestões baseadas em obras literárias.

1 – Lost Girls

Esta história baseada em factos reais, relata a busca desesperada de uma mãe pela verdade e pela filha desaparecida.

O filme da Netflix Lost Girls é recomendado a maiores de 7 anos e tem uma duração de 1h57m. Foi baseado no livro de Robert Kolker designado “Lost Girls: An Unsolved American Mystery“.

Lost Girls

2 – Unorthodox

Uma judia hassídica de Brooklyn foge a um casamento combinado e vai para Berlim, onde um grupo de músicos a acolhe. Até que o passado vem bater-lhe à porta.

A série de 2020 foi inspirada no livro de Deborah Feldman “Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots“. Está aconselhada a maiores de 13 anos, e já é uma das mais vistas em Portugal na Netflix.

Unorthodox

3 – The Stranger

Uma desconhecida faz uma afirmação chocante sobre a esposa de Adam Price e este pai de família vê-se envolvido num mistério enquanto procura respostas.

Esta série Netflix foi inspirada no livro, com o mesmo nome, de Harlan Coben. É de 2020 e está adequada a maiores de 13 anos.

The Stranger

4 – Altered Carbon

250 anos após a sua morte, um prisioneiro ressuscita num novo corpo e é-lhe dada a oportunidade de ganhar a liberdade, mas para isso deve resolver um complexo homicídio.

Baseada no livro com o mesmo nome da autoria de Richard Morgan, esta série Netflix de 2018 é aconselhável a maiores de 16 anos.

Altered Carbon

5 – All the Bright Places

Dois adolescentes lidam com problemas pessoais e criam uma forte ligação, enquanto embarcam numa viagem para documentar os locais mais deslumbrantes do Indiana.

O filme da Netflix foi baseado na obra com o mesmo nome de Niven e é recomendado a maiores de 16 anos.

All the Bright Places

6 – Self Made

Uma lavadeira afro-americana de origens humildes construiu um império de produtos e beleza e tornou-se na primeira milionária por mérito próprio.

Esta série Netflix é baseada em factos reais, registados na biografia “On Her Own Ground: The Life and Times of Madam c. J. Walker” de A’Lelia Bundles. É aconselhada a maiores de 13 anos.

Self Made

7 – A Todos os Rapazes que Amei

Quando as suas cartas de amor são enviadas para cada um dos cinco rapazes por quem se apaixonou, Lara Jean vê a sua vida no liceu ficar virada do avesso.

O filme de 2018 tem a duração de 1h40 e está recomendado a maiores de 7 anos. Foi baseado no livro com o mesmo nome de Jenny Han.

A Todos os Rapazes que Amei

8 – The Witcher

Geralt de Rivia, um caçador de monstros mutante, viaja ao encontro do seu destino num mundo caótico onde os humanos são mais perversos do que os próprios monstros.

A série foi inspirada na obra de Andrzej Sapkowski, designada The Witcher: The Last Wish. É recomendada a maiores de 16 anos e tem a segunda temporada quase a estrear.

The Witcher

Já viu alguma destas séries e filmes?