Xiaomi regista patente de smartphone com câmara giratória

A Xiaomi registou recentemente a patente de um smartphone com uma câmara fotográfica giratória. O sistema está inserido numa estrutura, que ainda conta com uma parte do ecrã, e que se desloca da parte superior, podendo ser girada.

Agora que as fábricas começam a retomar a produção dos equipamentos, as marcas têm que definir estratégias para cativar, novamente, os consumidores. E também angariar potenciais novos clientes.

Nova patente da Xiaomi apresenta uma câmara giratória

A Xiaomi, como já tivemos oportunidade de repetir vezes sem conta, é uma das empresas mais inovadoras da atualidade. E as suas ideias, projetos e produtos têm captado a atenção dos mercados e dos consumidores, e conquistado novos clientes.

Como forma de trazer mais uma novidade interessante, a empresa chinesa decidiu registar a patente de um smartphone com uma câmara fotográfica giratória.

A ideia passa por o smartphone ter apenas um sistema de câmaras, e que esse mesmo sistema possa ser deslocado para captar e fotografar o que o utilizador pretende. Ou seja, para fotografar a imagem em frente, deverá a estrutura estar na traseira, mas caso pretenda usar para selfies, o sistema deverá ser girado para a frente.

A ideia foi registada no sistema de patentes da chinês, China National Intellectual Property Administration (CNIPA) e um dos objetivos é encontrar uma solução para a inclusão da câmara na parte frontal. Em muitos casos, os smartphones trazem uma perfuração no ecrã para acomodar a câmara frontal, como por exemplo o punch-hole ou notch. Mas muitos consumidores torcem o nariz a essa característica.

No entanto esta ideia não é de todo nova, uma vez que algo do género já está presente, por exemplo, no Asus ZenFone 6, apesar de neste smartphone apenas ser a câmara a girar, e não parte do próprio ecrã.

Mas, como tantas outras patentes de que aqui falamos, não significa que esta ideia da Xiaomi se torne real. Por vezes, podem parecer grandes projetos, mas com falhas e dificuldades na implementação, acabando por não sair da gaveta.

Poderia esta ideia de câmara giratória ter sucesso?