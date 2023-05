1 de maio: O que muda a partir de hoje no mercado de trabalho?

Hoje é o Dia do Trabalhador! Esta é uma data dedicada aos trabalhadores, celebrada anualmente em quase todos os países, sendo feriado em muitos deles. Em Portugal, a partir de hoje muda muita coisa no mercado de trabalho. Saiba o quê...

Chama-se Agenda do Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho e entra hoje em vigor, precisamente no Dia do Trabalhador.

A Agenda contempla cerca de 70 medidas, com os mais diversos objetivos. Combater a precariedade e consequentemente valorizar os salários, promover igualdade no mercado de trabalho entre mulheres e homens, criar condições para melhor o equilíbrio entre a vida profissional, familiar e pessoal, etc.

Principais mudanças na Lei do Trabalho

Morte do cônjuge passa de 5 para 20 dias

A licença de parentalidade exclusiva do pai passa de 20 para 28 dias consecutivos.

Aumenta o subsídio quando as licenças parentais são partilhadas de forma igual entre pai e mãe, e a partir dos 120 dias, a licença pode ser utilizada em part-time por ambos os progenitores, aumentando a duração total.

É criada a licença por luto gestacional, que pode ir até três dias.

A licença por morte do cônjuge passa dos cinco para 20 dias.

O direito ao teletrabalho, sem necessidade de acordo, é alargado aos pais com crianças com deficiência, doença crónica ou doença oncológica.

São alargadas as dispensas e as licenças a quem quer adotar ou ser família de acolhimento.

Baixas médicas sem ir a uma consulta

Os trabalhadores passam a ter a possibilidade de obter baixa médica através do serviço SNS 24, ou seja, sem recorrerem a uma consulta num hospital ou centro de saúde.

As baixas obtidas sob compromisso de honra podem ser pedidas duas vezes por ano, no máximo de três dias.

Os dias de baixa até três dias não são remunerados, pelo empregador ou pela Segurança Social.

Licença para os cuidadores informais

Os cuidadores informais não principais passam a ter uma licença de cinco dias e o direito a 15 dias de faltas justificadas.

Os cuidadores informais passam a ter direito a teletrabalho, horário flexível ou tempo parcial e passam a estar abrangidos pela proteção contra o despedimento e discriminação.

Combater o trabalho temporário injustificado

As empresas de trabalho temporário passam a ser obrigadas a ter um quadro de pessoal permanente e o número de renovações dos contratos é reduzido para quatro.

A compensação pela cessação de contratos de trabalho temporário aumenta de 18 para 24 dias por ano.

Estas empresas têm a obrigação de certificação e de excluir sócios, gerentes ou diretores que tenham sido condenados por contraordenações laborais.

Maior proteção dos trabalhadores e Combate à precariedade

a duração dos contratos temporários passa a ter limites máximos , quando esteja a ser desempenhada a mesma função, ainda que a entidade empregadora seja diferente.

, quando esteja a ser desempenhada a mesma função, ainda que a entidade empregadora seja diferente. É reduzido para quatro o número de renovações dos contratos temporários.

Os estágios profissionais passam a ser remunerados no mínimo por 80% do Salário Mínimo Nacional, e as bolsas de estágio IEFP para licenciados são aumentadas para 960€.

Passa a ser proibida a utilização de outsourcing durante um ano após um despedimento coletivo ou por extinção de posto de trabalho.

Trabalhadores de Plataforma passam a ter direito a contrato de trabalho e proteção social, incluindo os TVDEs

Agenda Trabalho Digno