A Xiaomi tem já a MIUI 14 a ser lançada para muitos dos seus smartphones, mostrando o que conseguiram fazer com o Android 13. Agora, esta lista vai ser alargada e 16 novos smartphones vão receber a atualização que esperavam há já algum tempo.

Como esperado, a Xiaomi está a lançar as atualizações dos seus smartphones de forma faseada e limitada. Quer assim garantir que estes ficam livres de problemas, ao mesmo tempo que controla como esta disponibilização é feita para os seus equipamentos.

Com planos definidos e bem detalhados, a marca vai agora iniciar a chegada da MIUI 14 a mais um lote de 16 smartphones. Estes são os que ficaram preparados para se atualizarem no segundo trimestre deste ano, momento que está já presente.

A lista dos equipamentos foi revelada, entretanto, no Twitter pela própria Xiaomi, mostrando todo o detalhe possível. São 16 equipamentos que não se limitam a ter presente smartphones, indo até as tablets da marca.

