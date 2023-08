A Ivacy VPN é indiscutivelmente um serviço de elevada qualidade que está destinado a capturar o centro das atenções e afirmar a sua posição no mercado. Ao longo de 2023, esta VPN versátil continua a impressionar com as suas características notáveis, desde a velocidade dos servidores até à abrangência de países suportados, sem esquecer os seus preços competitivos. Além disso, destaca-se pela sua capacidade crucial de permitir acesso ao catálogo da Netflix de outros países. No entanto, as suas vantagens não se limitam a isso. Vamos explorar todos os detalhes incluindo a promoção de 5 anos de serviço.

A partir de que preços está disponível a Ivacy VPN? Conheça o Lifetime Deal

A Ivacy VPN disponibiliza uma gama diversificada de planos de assinatura flexíveis, permitindo que os utilizadores tenham acesso a todas as funcionalidades da VPN a preços acessíveis.

A Ivacy VPN oferece três opções de subscrição, variando conforme o período de utilização. Os preços incluem:

Subscrição de 1 mês: €9,27 por mês

Subscrição de 1 ano: €3,26 por mês

Subscrição de 5 anos: €0,90 por mês (inclui a aplicação Premium Password Manager)

O que é e Como Funciona a Ivacy VPN e a Privacidade no Mundo Digital?

A Ivacy VPN é uma das principais escolhas no mercado quando se trata de proteger a privacidade online.

Em resumo, esta aplicação e serviço operam como uma rede privada virtual, direcionando o seu tráfego de Internet através de servidores seguros e encriptando os seus dados. Através desta tecnologia, é possível mascarar o seu endereço IP e localização geográfica, garantindo assim que a sua atividade online permaneça o mais anónima e protegida possível contra hackers e agências de vigilância.

A Ivacy VPN inclui:

Proteção contra Malware

Protocolos Avançados IPsec e IKEV

Funcionalidade Smart Connect

Largura de Banda Ilimitada

Criptografia de 256-Bit de Nível Militar

Política de Não Registo de Atividade

Interruptor de Internet (Kill Switch) para Situações de Emergência

Velocidades de Download Elevadas

5700+ Servidores em mais de 100 Localizações

Suporte para Partilha de Ficheiros P2P

Aplicação Dedicada para Kodi

Até 10 Dispositivos com Acesso Simultâneo

Além disso, a seguir, exploraremos a novidade do ano em termos de VPN: a Oferta Vitalícia.

Ivacy VPN: Será que este serviço de VPN vai realmente atrair a atenção central? SIM!

A simplicidade de utilização da Ivacy VPN é, indubitavelmente, um fator que contribuirá para chamar a atenção.

Com uma interface intuitiva, mesmo os utilizadores com menos experiência podem configurar e usar esta VPN sem complicações. O serviço é compatível com várias plataformas, incluindo:

Windows,

macOS,

Android e

iOS.

Isso significa que poderá proteger a sua privacidade em qualquer dispositivo de forma conveniente.

Privacidade e Segurança no Mundo Digital

A proteção da privacidade é uma prioridade inquestionável para a Ivacy VPN - é um ponto crucial.

Através da utilização de recursos avançados de criptografia, como o protocolo de túnel OpenVPN, a Ivacy assegura que a sua conexão permanece salvaguardada contra potenciais falhas ou tentativas de violação.

Além disso, um aspeto de extrema importância, este serviço garante que não retém registos das atividades dos utilizadores, proporcionando uma garantia adicional de anonimato e privacidade online.

Gestor de Palavras-Passe

Apesar de tudo, concluímos que uma VPN poderá não ser suficiente para garantir a nossa privacidade online. Em muitos casos, os utilizadores poderão também necessitar de outras ferramentas, como um gestor de palavras-passe que crie e armazene passwords robustas e únicas para cada uma das suas contas online.

Desta forma, evitará o uso de palavras-passe fracas ou repetidas, que podem ser facilmente adivinhadas ou roubadas. O gestor de palavras-passe da Ivacy VPN é uma ferramenta simples e eficaz que gera palavras-passe aleatórias e seguras para cada site que visitar, guardando-as num cofre encriptado.

Apenas terá de memorizar uma password mestre para aceder a todas as outras. Adicionalmente, o gestor de senhas da Ivacy VPN também oferece:

Sincronização entre vários dispositivos

Preenchimento automático de formulários

Alertas de segurança

Autenticação multifatorial

Importação e exportação de palavras-passe

Restrições Geográficas

Para além da privacidade, a Ivacy VPN oferece também outros benefícios notáveis. Uma das suas características mais valorizadas é a capacidade de contornar restrições geográficas.

Ao conectar-se a um servidor num país específico, terá a capacidade de aceder facilmente a conteúdos bloqueados regionalmente, como serviços de streaming ou websites restritos. Isto significa que poderá usufruir de um leque mais abrangente de filmes, séries e música, independentemente da sua localização.

Conclusão:

No atual cenário de insegurança, em que a privacidade online é cada vez mais crucial, optar por um serviço de VPN confiável como a Ivacy revela-se uma decisão perspicaz que fortalece ainda mais as múltiplas formas que nos auxiliam a navegar com segurança.

Ademais, resguardar a sua privacidade e desfrutar de uma experiência online segura, sem restrições geográficas, é agora mais acessível do que nunca. Investir na sua segurança digital e usufruir dos benefícios proporcionados pela Ivacy VPN é uma opção que se revela valiosa.