Netflix: 5 séries fantásticas para quem é apreciador de História

Apesar de esta pandemia ter obrigado ao encerramento de vários serviços, como por exemplo as salas de cinema, felizmente há várias plataformas de streaming que podem ajudar colmatar essa situação. Uma das mais populares é a Netflix que oferece uma variedade de conteúdos interessantes, tais como séries, filmes, documentários, etc.

Os utilizadores podem ainda encontrar vários títulos de diversas categorias diferentes. Então para hoje selecionámos 5 séries fantásticas para os apreciadores de História.

Regularmente temos deixado várias sugestões de conteúdos para ver na Netflix. desde às últimas estreias, filmes e séries baseados em livros e documentários acerca de crimes que aconteceram na vida real. Claro que, como não podia deixar de ser, também sugerimos documentários e séries sobre o coronavórus.

Para hoje escolhemos 5 fantásticas séries para quem se interessa por História, uma seleção que compreende conteúdos entre o real e a ficção. Vamos então conhecê-los!

Hitler’s Circle of Evil

Hitler’s Circle of Evil é uma minissérie sobre a história da ascensão e a queda do Partido Nazi e do 3º Reich. A série aborda e retrata em especial o relacionamento de Adolf Hitler com os seus colaboradores mais próximos.

A temporada tem 10 episódios, cada um com sensivelmente 50 minutos de duração e está indicada para maiores de 13 anos.

Hitler’s Circle of Evil

Historical Roasts

Historical Roasts é uma série original Netflix de comédia, onde são feitos vários roasts a personagens históricas. As personagens são encarnadas por comediantes reconhecidos, como Jeff Ross, que também é autor da série.

Para já está disponível uma temporada, com seis episódios que duram cerca de 30 minutos, estando recomendada a maiores de 16 anos.

Historical Roasts

Timeless

Timeless é uma série sobre uma historiadora, um soldado e um engenheiro que se lançam em busca de um terrorista que fugiu com uma máquina do tempo. Os viajantes perseguem-no pela História, cruzando-se com personagens históricas e vivendo momentos marcantes da história da Humanidade.

Na Netflix tem disponível duas temporadas, a primeira com 16 episódios e a segunda com 12, cada um com cerca de 43 minutos. É uma série aconselhável a maiores de 13 anos.

Timeless

Outlander

A série Outlander é um romance histórico baseado na obra homónima de Diana Gabaldon. Conta a história de uma enfermeira que acidentalmente viaja no tempo 200 anos para a Escócia do levantamento Jacobita e que acaba por abordar outros momentos históricos, como por exemplo a Revolução Americana.

São quatro as temporadas que pode ver desde já na Netflix, sendo que a série é indicada para maiores de 16 anos.

Outlander

The Last Kingdom

The Last Kingdom é uma série Netflix baseada no livro “Crónicas Saxónicas” de Bernard Cornwell. Passa-se na Grã-Bretanha da idade média e tem como pano de fundo as invasões vikings e a resistência do Reino de Wessex que sobre o comando de Alfredo o Grande é o último a resistir ao invasor.

Para já estão disponíveis 4 temporadas da série na plataforma de streaming, cujo conteúdo é recomendado a maiores de 16 anos.

The Last Kingdom

Já viu alguma destas séries? Que outras aconselha para quem gosta de História?

Artigo escrito por Tiago Almeida.