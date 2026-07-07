“Multibanco Social” arranca em 30 freguesias para levar serviços bancários a zonas isoladas

O projeto piloto "Multibanco + Perto", que quer aproximar o acesso a dinheiro e serviços bancários de centenas de milhares de portugueses, arrancou esta segunda-feira numa freguesia de Bragança, o distrito mais afetado pela falta de serviços bancários.

O projeto "Multibanco + Perto" arrancou com a instalação do primeiro terminal na freguesia de Tó, em Mogadouro. A iniciativa pretende garantir o acesso a serviços bancários essenciais às populações que vivem em localidades sem caixas Multibanco ou outros pontos de atendimento bancário nas proximidades.

Desenvolvido pelo Governo, em parceria com o Banco de Portugal, a SIBS e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), o projeto assenta em terminais digitais SmartPOS capazes de realizar cerca de 90% das operações habitualmente efetuadas nas caixas Multibanco.

Levantamentos, pagamentos e consultas de saldo

Segundo o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, os equipamentos permitem levantar dinheiro, pagar serviços como a luz ou fazer pagamentos ao Estado, carregar telemóveis e títulos de transporte, bem como consultar saldos e movimentos.

Ainda esta semana, os terminais ficam disponíveis em várias freguesias do concelho de Mértola, em Beja, nomeadamente em São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis e São Sebastião dos Carros, Espírito Santo e Santana de Cambas. Depois, também na Coriscada, em Mêda, no distrito da Guarda.

Os SmartPOS são terminais de pagamento inteligentes que combinam as funções de um terminal de pagamento eletrónico (em inglês, POS) tradicional com um sistema operativo, normalmente Android, permitindo executar aplicações e disponibilizar serviços adicionais. Ao contrário dos terminais convencionais, que servem essencialmente para aceitar pagamentos com cartão, um SmartPOS integra um ecrã tátil, maior capacidade de processamento, ligação à Internet e suporte para diferentes aplicações. No contexto do projeto "Multibanco + Perto", estes equipamentos são utilizados para disponibilizar serviços da rede Multibanco sem necessidade de instalar uma caixa tradicional. Segundo o Ministério da Economia e da Coesão Territorial, os SmartPOS permitem realizar cerca de 90% das operações mais utilizadas nas caixas Multibanco, incluindo: Levantamento de dinheiro;

Pagamento de serviços;

Pagamentos ao Estado;

Carregamento de telemóveis;

Carregamento de títulos de transporte;

Consulta de saldo;

Consulta de movimentos. Outro destaque destes equipamentos é a portabilidade. Ao contrário de uma caixa Multibanco fixa, um SmartPOS pode ser transportado, permitindo, por exemplo, que um funcionário da junta de freguesia se desloque até pessoas com mobilidade reduzida para lhes prestar estes serviços.

Mais de 1200 freguesias sem acesso próximo a serviços bancários

A fase piloto abrange até 30 freguesias e servirá para avaliar uma futura expansão da iniciativa.

De acordo com os dados divulgados pelo Governo, existem atualmente 1276 freguesias, cerca de 41% do total, que não dispõem de serviços bancários a menos de cinco, 10 ou 15 quilómetros, uma realidade que afeta aproximadamente 740 mil pessoas.

O distrito de Bragança é o mais afetado. Das suas 236 freguesias, apenas 25 dispõem de serviços bancários e de pagamento nas proximidades.

Projeto pretende reforçar a cobertura nacional

As juntas de freguesia serão responsáveis pela gestão dos terminais e pela disponibilização da liquidez necessária para assegurar os levantamentos de numerário.

Segundo a SIBS, pela voz de João Mello Franco, diretor-executivo do Grupo, já foram recebidas dezenas de candidaturas por parte de juntas de freguesia interessadas em integrar esta iniciativa, um sinal de que existe procura por este tipo de resposta em várias regiões do país.

De facto, ainda de acordo com João Mello Franco, o sucesso deste "serviço social" depende, em larga medida, do interesse demonstrado por esses órgãos locais.

Entretanto, o Ministério da Economia e da Coesão Territorial informou que o objetivo passa por alargar gradualmente a cobertura do "Multibanco + Perto", procurando assegurar o acesso a serviços financeiros essenciais à quase totalidade da população.

O Governo admite ainda que, em algumas freguesias, a solução poderá passar pela instalação de uma caixa Multibanco, decisão que será tomada com base na avaliação desta fase piloto.