Outubro: Xbox Game Pass recebe novos jogos

Já são conhecidos os jogos que vão fortalecer a lista de títulos disponíveis no serviço Xbox Game Pass da Microsoft neste mês de outubro.

E preparem-se, pois vem a caminho um dos pesos pesados de estratégia para PC…

O catálogo do Xbox Game Pass continua a engrossar. E mais que aumentar em tamanho, trata-se de crescer em qualidade. Este mês de outubro o serviço da Microsoft, vai receber 8 novos jogos de qualidade, com uma particular referência para o icone dos jogos de estratégia de sempre, Age of Empires III: Definitive Edition.

Convém referor que estes jogos juntam-se aos mais de 100 já existentes e que podem ser adquiridos por quem tenha uma subscrição válida do serviço.

Age of Empires III: Definitive Edition (PC)

A partir de 15 de outubro, chega este titulo que dispensa apresentações. Trata-se do terceiro episódio de um série que vai ficar para sempre na história dos RTS: Age of Empires.

Esta Age of Empires III: Definitive Edition é a versão otimizada do jogo que nos permite comandar os destinos de várias civilizações em redor do Mundo, desde a Europa, às Américas e passando pela Ásia. Com esta edição, chegam todos os DLCs já lançados e às 14 civilizações já conhecidas, juntam-se agora outras duas: Incas e Suecos.

Heave Ho (PC) ID@Xbox

Heave Ho chega a 15 de outubro e trata-se de um divertido jogo multijogador no qual, até 4 amigos se podem juntar, e unir esforços e destreza para evitar a sua morte.

É um jogo que usa efeitos de física e gravidade como principais mecânicas no qual os nossos personagens têm de unir esforços, agarrando-se, baloiçando, saltando… para concluir os objetivos propostos.

Katana Zero (Android, Consola & PC) ID@Xbox

Também a 15 de outubro chega Katana Zero, um jogo que combina plataformas com ação frenética e intensa, no qual o protagonista tem a capacidade de manipular o tempo.

Tales of Vesperia: Definitive Edition (Consola & PC)

Também a 15 de outubro chega ao Xbox Game Pass, Tales of Vesperia: Definitive Edition, a história de um jovem herói em busca de justiça que cativou os fãs do Tales regressa agora à Xbox. Começa a disputa pelo poder numa civilização dependente de uma tecnologia dos tempos antigos, a blastia, e o Império que tem controlo sobre a tecnologia. Os destinos de dois amigos em percursos diferentes cruzam-se numa aventura épica que ameaça a existência de tudo o que conhecemos.

No ano que marca o seu 10º aniversário, Tales of Vesperia (um dos títulos mais populares da série “Tales of”) regressa com esta Definitive Version que, apresenta gráficos atualizados em full HD, músicas novas, minijogos excitantes, bosses e um DLC com uma coleção de uniformes inéditos!

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse (PC)

Novamente a 15 de outubro, chega The Swords of Ditto: Mormo’s Curse. Trata-se de um RPG de ação que coloca o jogador numa aventura num mundo repleto de perigos e masmorras e que terá como principal inimigo Mormo, o vilão da história.

O jogo apresenta a oportunidade de ser jogado em cooperativo com um amigo nesta aventura repleta de personagens interessantes, cheia de combates e batalhas épicas e grandes quantidades de loot.

ScourgeBringer (Consola) ID@Xbox

No próximo dia 21 de outubro, é a vez de chegar ao Xbox Game Pass, ScourgeBringer.

Dos developers de NeuroVoider, surgirá ScourgeBringer, um título de plataformas onde o jogador terá de ajudar Kyhra, a personagem principal a explorar um mundo desconhecido. Neste jogo que apresenta uma jogabilidade Hack’n Slash, Kyhra terá de desbravar terreno enquanto enfrenta os guardiões de um segredo do seu passado e que pode vir a ser a salvação da Humanidade.

Cricket 19 (Consola)

A partir de 22 de outubro, os possuidores de subscrição válida de Xbox Game Pass terão a oportunidade de experimentar Cricket 19.

Creio ser um título que não precisa de grandes descrições, pois, como o nome indica, trata-se de um simulador desse desporto: Cricket. Neste jogo o jogador irá ter o controlo total sobre a sua equipa, que tanto pode pertencer a um clube como uma seleção nacional e levá-lo até aos T20, ODI, ou Test Match glory.

Supraland (Consola) ID@Xbox

Também a partir de dia 22 de outubro, Supraland fará parte da lista de jogos do Xbox Game Pass. Trata-se de uma aventura de ação na primeira pessoa que, além de combate, também terá secções de plataformas e puzzles para o jogador resolver.

Supralando é um verdadeiro jogo “sandbox”, repleto de ação e que oferece a jogadores de todas as idades, uma forma diferente de aventura, de exploração e de resolver puzzles.

Encabeçada pelo eterno Age of Empires: Definitive Edition, a lista agora apresentada para outubro é composta por boas aquisições e para gostos variados.