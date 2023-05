After Us recebe último trailer antes do lançamento

A Piccolo Studio e a Private Division encontram-se a ultimar os preparativos para o lançamento de After Us, um emocionante jogo de plataforma e aventura que decorre num mundo estranho mas, no entanto, tão familiar. Venham ver...

Os espanhóis Piccolo Studio (sediados em Barcelona), encontram-se prestes a lançar o seu próximo jogo, After Us. Trata-se de um titulo que decorre num mundo bastante surreal e estranho mas que toca assuntos tão mundanos como o nosso legado, o futuro, o presente...

Segundo os seus responsáveis, o jogo será lançado a 23 de maio de 2023 para PC, Playstation 5 e Xbox Series X.

After Us traz o estilo de narrativa emocionante da Piccolo Studio e combina-o com a exploração através de um mundo surrealista.

Os jogadores assumem o papel de Gaia, o Espírito da Vida, à medida que ela salta, desliza, corre e nada para escapar a inimigos e obstáculos mortais.

Gaia terá de explorar uma Terra destroçada pela ação humana, tentando salvar as almas de animais extintos e, aproveitando os seu poderes místicos, combater os perigos que assolam esta terra inóspita de forma a que haja esperança num planeta explorado e mal tratado até à exaustão.

Ao emitir rajadas de luz, Gaia desencadeia o crescimento de novas plantas, revelando novos caminhos para a travessia.

Com mais de 100 espíritos animais para salvar e muitos segredos para descobrir, este jogo representará uma experiência única que poderá vir a revelar-se uma surpresa bastante agradável para quem o jogar.

