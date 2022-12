Private Division e os Piccolo Studio anunciaram After Us

Os estúdios espanhóis Piccolo Studio anunciaram recentemente o desenvolvimento do seu próximo jogo, After Us.

Trata-se de uma aventura profunda e meditativa sobre recuperação e esperança.

Os estúdios espanhóis Piccolo Studio apresentaram recentemente o seu trabalho, After Us, um jogo que aborda temas profundos como a esperança num futuro, a recuperação dos erros do passado e o legado que todos deixamos no nosso Mundo.

Com efeito, em After Us os jogadores vão controlar Gaia, o Espírito da Vida, e a sua missão para recuperar a esperança num planeta destruído e moribundo. Ainda sem se saberem muitos pormenores sobre o jogo, sabe-se que esta jornada de Gaia, será uma aventura surrealista num futuro pós humano no qual a Terra se encontra desolada.

Gaia terá de explorar uma Terra destroçada pela ação humana, tentando salvar as almas de animais extintos e, aproveitando os seu poderes místicos, combater os perigos que assolam esta terra inóspita de forma a que haja esperança num planeta explorado e mal tratado até à exaustão.

Na sua aventura em After Us, Gaia terá de pular, deslizar, correr, escalar paredes ou nadar para escapar de alguns inimigos e obstáculos mortais. Como a própria personificação da Vida, ela tem o poder de ajudar a restaurar e reconstituir o planeta e os seus seres. Ao emitir rajadas de luz, Gaia consegue desencadear o crescimento de novas plantas, revelando novos caminhos para a travessia e para o surgimento de vida.

Ao longo de After Us, os jogadores irão vivenciar algumas cenas emotivas e bastante significativas, envolvendo o derradeiro destino de várias criaturas majestosas, como por exemplo, a última baleia morta por um arpão, a última águia enjaulada ou o último veado morto com um tiro de caçadeira.

A missão de Gaia, passa por ressuscitar os seus espíritos de forma a consegui-los devolver à vida neste novo mundo que se encontra a criar. Existem 10 biomas distintos onde a ação vai decorrer e cada novo ambiente apresenta novos desafios para Gaia assim como conta as histórias e momentos finais dos animais nesses locais.

"After Us é um jogo sobre legado e esperança", referiu Alexis Corominas, diretor de jogos do Piccolo Studio. "O nosso objetivo sempre foi o de criar uma experiência de jogo poderosa que combinasse uma narrativa comovente com um design de jogo criativo e dotado de mecânicas únicas. Estamos francamente ansiosos para descobrir as reações ao jogo quando este for lançado na próxima primavera."

A Private Games e a Piccolo Studio revelaram que After Us está a ser desenvolvido para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, sendo previsto o seu lançamento na primavera de 2023.