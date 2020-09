Netflix pode aumentar o preço das assinaturas nos EUA e Europa em breve

A Netflix é atualmente o serviço de streaming mais utilizado em todo o mundo. E também por cá, nomeadamente quem nos segue, indica esta como sendo a plataforma de eleição para ver filmes e séries.

No entanto, segundo um analista, a Netflix poderá reajustar e aumentar o preço das assinaturas em breve, nos EUA e na Europa.

De acordo com as opiniões e comentários que nos vão chegando, com a oferta hoje existente os utilizadores preferem atualmente pagar por uma assinatura num serviço de streming, do que recorrer à pirataria ou a plataformas ilegais.

Esta realidade também só acontece devido à variedade e qualidade que estes serviços oferecem aos consumidores. Se por um lado disponibilizam um leque variado de conteúdos, por outro lado o valor da assinatura até nem é assim tão exagerado.

Netflix poderá alterar e aumentar o preço das assinaturas nos EUA e Europa

De acordo com a avaliação do analista Alex Giaimo, do banco de investimentos Jefferies Group, a Netflix poderá ajustar o preço da assinatura do seu serviço de streaming. Para já, está previsto que esta alteração possa acontecer apenas nos EUA e na Europa.

O analista considera que esta mudança no preçário possa estar relacionada com a alteração do discurso da empresa nos dois relatórios financeiros trimestrais deste ano.

Giaimo refere que:

Após a mudança de linguagem sobre os preços na apresentação [dos resultados financeiros do último trimestre], acreditamos num possível aumento como um problema a ser enfrentado num futuro próximo.

Ou seja, por um lado, na apresentação dos resultados do primeiro trimestre, a Netflix adotou uma postura de não pensar em aumentar os preços. No entanto, na demonstração dos resultados do segundo trimestre, a empresa já mudou o discurso e diz estar “mais aberta” a pensar nessa questão, sugerindo que isso pode acontecer em breve.

O analista é da opinião que a mudança deve afetar para já apenas os EUA e a Europa, uma vez que não têm ajustes no preço desde maio de 2019.

Em Portugal a Netflix disponibiliza atualmente três planos diferentes de assinatura. O plano Base tem uma mensalidade de 7,99€; o Standard de 10,99€ e o Premium de 13,99€.