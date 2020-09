Apple Watch: como trocar de mostrador automático a uma determinada hora

O iOS e o watchOS, sendo peças fundamentais no ecossistema da Apple, têm uma interação fabulosa. Então, tudo o que não vier já disponível nas aplicações, podemos criar recorrendo à app Atalhos. Como tal, hoje vamos deixar uma dica que poderá ser muito importante para muitos utilizadores do Apple Watch. Que tal a uma determinada hora, o seu Apple Watch trocar de mostrador para lhe dar informações ajustadas?

Esta funcionalidade permite automatizar, por exemplo, que durante a noite seja mostrado um relógio com números maiores e com melhor contraste. A ideia é ser mais fácil ver no escuro se quisermos saber a hora durante o sono.

Apple Watch: Mostrador adaptado a cada necessidade

Como utilizador desde a primeira versão do Apple Watch, tenho algumas necessidades no dia a dia que quero que este gadget responda. Assim, durante a noite, sem óculos, como é evidente, ver as horas é complicado se o mostrador for todo “estiloso”, com muita informação e letras mais pequenas. A ideia é sempre antes de ir para a cama trocar por um simples, com algarismos das horas e minutos grandes.

Já no dia a dia, quero ter mais informação no visor, quero usar um mostrador que me diga as horas e minutos, o dia do mês e da semana, os batimentos cardíacos e outras informações meteorológicas. No entanto, tanta informação não causa nenhum problema de leitura, porque tenho os óculos colocados.

Portanto, vamos então automatizar a alteração do mostrador para quando for dormir, este ter o ecrã conforme me é mais confortável.

Usar o Atalhos para criar automatismos no relógio

A app Atalhos é fabulosa e uma das que mais gosto de testar, de criar e automatizar.

Vamos então usar um pouco do potencial desta app, estruturando as ações necessárias para o nosso Apple Watch mudar de mostrador a uma determinada hora do dia.

Abra a app Atalhos no seu iPhone

no seu iPhone Toque no separador Automatização , ao centro, na parte inferior do ecrã;

, ao centro, na parte inferior do ecrã; Toque no sinal mais (+) no canto superior direito;

no canto superior direito; Escolha Criar automatização ;

; Toque para selecionar a Hora do dia;

Escolha Hora do dia , coloque a que horas quer que a ação aconteça num horário específico;

, coloque num horário específico; Escolha se deseja repetir diariamente, semanalmente ou mensalmente ;

; Toque Seguinte ;

; Toque em Adicionar ação ;

; Role ou pesquise Set Watch Face e escolha essa opção;

e escolha essa opção; Toque na caixa onde diz Set active watch face to ;

; Escolha na lista de mostradores o que quiser, esses estão disponíveis no seu Apple Watch;

Toque Seguinte ;

; Desative a opção Mostrar ao executar ;

; Confirme na opção Não perguntar na caixa de diálogo que aparece;

na caixa de diálogo que aparece; Clique em Concluído.

Pronto, agora sempre à meia-noite o meu Apple Watch irá trocar de mostrador. Repetindo o mesmo processo, de manhã às 7:30 ele voltará ao que quero que seja usado durante o dia.

Conforme podem ver, durante o processo, apareceram várias outras hipóteses. Usem e abusem destas opções para fazer muito, mas mesmo muito mais com o vosso iPhone e Apple Watch. Há um universo sem fim de possibilidades com estes atalhos disponíveis no iOS, iPadOS e watchOS.