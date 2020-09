Teletrabalho: Podem os trabalhadores pedir pagamento de luz e internet?

O mundo ainda está em estado de pandemia e o trabalho remoto continua a ser uma prioridade para muitas empresas. No entanto, apesar de tudo ser aparentemente a favor para o funcionário, na verdade, não é bem assim. Por norma trabalham-se mais horas, o nível de disponibilidade é maior e ainda é preciso gerir o trabalho com a vida familiar.

E as contas de luz e internet? Terá de ser o funcionário a pagar?

O teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância consiste numa prática de trabalho efetuada à distância, por exemplo, a partir de casa, a qual é executada autonomamente, com o recurso ferramentas digitais de comunicação e de colaboração entre as entidades envolvidas (empresas, colaboradores e clientes).

Nos dias de hoje, existem centenas de ferramentas à sua disposição que permitem: comunicar e gerir equipas, realizar e agendar reuniões com colaboradores ou clientes, ensinar à distância, partilhar e criar documentos colaborativos, etc. Existem soluções muito diferenciadas, o difícil mesmo será optar pelas mais adequadas à sua realidade, pois escolha não falta de todo! Assim sendo, criámos uma lista com algumas das ferramentas que poderão ser úteis para dar início ao teletrabalho e manter a sua equipa 100% funcional.

Em declarações ao Expresso, especialistas referiram que os trabalhadores em regime de teletrabalho podem pedir à sua entidade empregadora o pagamento de despesas associadas ao exercício da sua atividade laboral. Assim, os trabalhadores podem pedir o pagamento da eletricidade, comunicações e da Internet.

Pedro da Quitéria Faria, especialista em Direito laboral, refere que…

Numa nota enviada do Ministério do Trabalho à UGT em abril é referido que…

É entendimento da Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) e da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) que o trabalho prestado em regime de teletrabalho confere ao trabalhador os mesmos direitos que este vinha auferindo quando estava a exercer funções presenciais no posto de trabalho, tendo por fundamento a redação atualmente em vigor do nº1 do artigo 169º do Código do Trabalho