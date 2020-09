Cartão de Cidadão: Já espreitou o seu e-mail? IRN já começou a avisar

Tal como informamos recentemente, os Correios de Portugal (CTT) vão entregar o Cartão de Cidadão em casa dos portugueses, num projeto-piloto do Instituto de Registos e Notariado (IRN). O envio dos 350 mil cartões do cidadão, cujos levantamentos estão pendentes, vai ser feito por correio registado e exclusivamente ao próprio

O IRN já começou a remeter os primeiros emails com a informação sobre o envio de cartões de cidadão.

Até dia 31 de outubro irão ser entregues cerca de 100 mil cartões dos 350 mil documentos de identificação por entregar. O Governo pretende fazer chegar aos seus destinatários ou por via postal ou através dos gabinetes do Espaço Cidadão.

A mensagem que irá aparecer no seu e-mail será a seguinte…

O seu Cartão de Cidadão vai ser entregue na sua morada por correio registado e só pode ser entregue a si. Justiça – Serviço do Registo +info irn.justica.gov.pt

Cartão de Cidadão: Entrega de 100 mil na “primeira fase”

De acordo com o JN, depois de 31 de outubro até 30 de novembro, seguirão o mesmo percurso mais 100 mil cartões. Os outros 150 mil devem ser entregues até ao final do ano. Além de email, o IRN também irá enviar do número 915692970 um SMS a avisar para a entrega do documento.

Os cartões do cidadão serão enviados via postal e não estarão ativados – algo que só se verificará 48 horas depois. Quem tratou da renovação ou emissão do documento no Espaço Cidadão também já os pode ali levanta.

A medida, resulta de trabalho conjunto da área governativa da Justiça e da Modernização do Estado e da Administração Pública, visa dar resposta ao crescente número de cartões de cidadão que ficaram por entregar devido à pandemia, vai abranger os cidadãos nacionais com 18 ou mais anos residentes em Portugal que pediram e pagaram a renovação do Cartão de Cidadão.

