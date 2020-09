Não instale o iOS 14.2 beta se tem intenção de comprar o iPhone 12 logo que saia

A Apple há algumas horas começou a disponibilizar o iOS 14.2 beta 2. Contudo, esta versão não é “compatível” com o iOS 14, versão estável que vai na 14.0.1. Quer isto dizer que se colocarem a versão beta no vosso iPhone, posteriormente quando fizerem uma cópia de segurança ou quiserem passar os conteúdos para o novo iPhone 12, não conseguirão.

Na versão passada, no iOS 14.2 beta 1, o sistema operativo tinha um bug, não trazia a app Oxigénio no Sangue. Quem quis fazer o downgrade para a versão estável confrontou-se com a incompatibilidade entre a versão estável e beta do iOS 14.

iOS 14.2 beta traz dezenas de novos emojis divertidos

Provavelmente nem há assim grande interesse no que toca a novidades sendo os emojis a cabeça de cartaz desta nova versão beta. Contudo, há mais que isso, principalmente na correção de bugs e novas abordagens dentro do próprio sistema operativo. Como tal, a Apple está a realizar estes testes sem que haja a possibilidade, pelo menos para já, de retrocompatibilidade com o iOS 14 estável.

Ontem, lançou a versão iOS 14.2 beta o que nos indica que tão cedo não chegará a versão oficial. Aliás, normalmente são necessárias várias versões beta, depois a GM e por fim, a versão pública estável. Nesse sentido e com o iPhone 12 a sair nas próximas semanas, o mais provável é que este novo smartphone topo de gama da empresa de Cupertino não venha com o iOS 14.2 mas sim com a verão mais recente estável do iOS 14.

Mas onde está a versão iOS 14.1?

Não está. A Apple saltou uma versão. Assim, esta novidade do novo emoji 2020 poderá estar no iOS 14.1, assim como algumas correções que têm vindo a ser reclamadas. Possivelmente será esta versão 14.1 que vira no iPhone 12. Pequenas correções e novidades nesta área, mas sem alterações mais profundas que estarão a ser feitas no iOS 14.2 beta.

Claro que ninguém sabe quando aparecerá a versão iOS 14.12 e muito menos a versão iOS 14.2 final. E tal cenário deverá estender-se também ao iPad e ao seu iPadOS. Assim, é provável que seja lançado no iPad Air 4 o iOS 14.1.

Em resumo…

A Apple lançou para os programadores o iOS 14.2 beta 2, macOS Big Sur beta 9 e o watchOS 7.1 beta 2. Versões que deve usar com cautela sob a pena de não conseguirem depois voltar para uma versão estável e “ficarem presos” até à data da GM. Claro, podem sempre fazer um DFU e repor tudo, mas isso são outros quinhentos!

Leia também: