Amazon Explore: viaje, faça compras e tenham aulas pelo mundo… mas de forma virtual

As viagens pelo mundo estão em pausa. As aprendizagens e compras, as experiências, programadas para os próximos tempos vão ter que continuar no papel, até, pelo menos, haver uma solução para a pandemia.

No entanto, a Internet é a porta para continuar a conhecer o mundo. Assim, a Amazon, acaba de lançar uma nova plataforma, a Amazon Explore.

Amazon Explore – experiências virtuais em todo o mundo

A Amazon lançou uma nova plataforma, Explore. Através dela, qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, poderá ter acesso a um serviço de streaming interativo de ensino, compras e até descoberta de novos sítios. Tudo através do computador.

O serviço conta com um conjunto de pessoas que trabalham como guias turísticos, professores e personal shoppers para sessões individuais, transmitidas em direto.

Segundo a Amazon, o vídeo é unilateral, ou seja, apenas o anfitrião surge na imagem. No entanto, a voz é bilateral, podendo assim haver uma conversa entre quem recebe e quem assiste.

As experiências estão espalhadas pelo mundo. Basta escolher a região que pretende explorar e escolher a experiência. Por exemplo, poderá aprender a confecionar um risotto com um chef de cozinha italiano por 45 dólares, ou suchi e sopa miso por 49 dólares.

Nos Estados Unidos, por apenas 10 dólares, poderá ter uma sessão de personal styling, comprando algumas peças de roupa diretamente da loja.

Já na parte de experiências de viagens, por exemplo, por 89 dólares, poderá descobrir os mistérios, mitos e magia de New Orleans, ou fazer uma visita virtual a uma mansão em Lima, no Peru, a uma casa com 500 anos, por 70 dólares.

Em concreto, são 86 experiências já disponíveis em 16 países pelo mundo. Conta ainda com hosts que pertencem a empresas de guias turísticos relevantes já no mercado. Os preços praticados, aparentemente, são da responsabilidade dos anfitriões, mas os pagamentos são feitos através do sistema da Amazon.

Para já, o serviço está limitado aos Estados Unidos da América e apenas está disponível por convite.