Viking City Builder, o florescimento dos Vikings

Encontra-se em desenvolvimento para PC, um jogo de estratégia que remonta aos tempos áureos da civilização Viking: Viking City Builder.

Trata-se de um jogo de estratégia que se encontra em desenvolvimento por uma equipa de um único programador, Roslagen.

A época do florescimento da civilização Viking tem tido particular atenção nos últimos tempos. Desde livros, a séries e passando por filmes sobre o tema, esta é uma temática bastante em voga.

E nos videojogos também, como é prova disso, o próximo Assassin’s Creed Valhalla ou este jogo que aqui trazemos: Viking City Builder.

Como não será muito difícil de antever, até mesmo pelo título do jogo, Viking City Builder é um jogo de estratégia que desafia o jogador a participar numa epopeia de colonização por um grupo de Vikings.

O jogador veste o papel de Jarl, um líder Viking que parte numa aventura pela Europa para constituir um novo poiso para o seu clã.

Viking City Builder é um jogo clássico do género city building, ou seja, de criação e gestão de uma cidade ou comunidade. Neste caso será um aldeamento Viking e para tal, Jarl vai ter de pilhar e saquear povoações europeias e à medida que o faz, vai construindo aldeamentos Vikings por cima dos destroços.

No processo de criação do novo aldeamento, o jogador terá vários edifícios à disposição, assim como melhoramentos a cada um e aos seus funcionamentos. Entre outras construções possíveis, podem-se erigir casas de habitação, locais de rituais Vikings, casas de barcos e ancoradouros,… e muito mais. Segundo Roslagen, todas as construções possíveis de criar foram retiradas diretamente da História real dos Vikings e espera-se neste capitulo uma grande dose de realismo.

Entretanto, como o povo precisa de se alimentar, a caça vai também ter um papel importante para a sobrevivência do nosso aldeamento. Assim sendo, será necessário reunir regularmente, grupos de caçadores para baterem as zonas circundantes na procura de alimento.

No entanto, para que a nossa comunidade possa crescer com segurança o jogador vai ter de criar um exército. Um exército que tanto defenda o nosso aldeamento contra as represálias das nações europeias que atacámos, como também será necessário para saquear e obter novos territórios.

No capítulo da defesa também vai ser importante a construção de uma muralha defensiva em redor do aldeamento.

Como curiosidade final, o jogo encontra-se a ser desenvolvido com recurso ao Unreal Engine e usa a tecnologia Ray Tracing com o objetivo de trazer um visual gráfico mais atraente e com efeitos de luz mais realistas possíveis.

Viking City Builder ainda não tem data de lançamento concreta.