Apple lança iOS 14.2 e traz várias novidades para o seu iPhone

Estava prometido desde há umas semanas que o iOS 14 haveria de ter novidades com uma versão que acabaria por não aparecer quando do lançamento do iPhone 12. Assim, após o meio passo, do iOS 14.1, a empresa de Cupertino lançou agora uma nova versão, mais otimizada, e que traz novidades.

Conforme vamos dar a saber, esta versão inclui uma variedade de mudanças e novos recursos, incluindo mais de 100 novos emojis, bem como novas funcionalidades na app casa.

Depois de várias versões beta, o iOS 14.2 está pronto para aumentar o potencial do seu iPhone.

O que traz de novo o iOS 14.2?

Esta nova versão traz mais de 100 novos emoji, incluindo animais, comida, rostos, objetos domésticos, instrumentos musicais, emoji inclusivos e muito mais. Além disso, o destaque vai também para oito novos papéis de parede, com versões para os modos escuro e claro. Depois, bom, depois há muitas outras boas novidades.

A Lupa pode detetar pessoas por perto e indicar a distância a que se encontram, através do sensor LiDAR incluído no iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Suporte para estojo em pele com MagSafe para o iPhone 12.

O carregamento otimizado para AirPods diminui o ritmo de desgaste da bateria ao reduzir o período de tempo durante o qual os AirPods estão completamente carregados.

Notificações sobre o nível de áudio dos auscultadores para avisar quando o volume pode estar a afetar a audição.

Novos controlos do AirPlay para fazer streaming de conteúdos de entretenimento em toda a casa.

Suporte para a funcionalidade de intercomunicador com o HomePod e HomePod mini, através do iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay.

Possibilidade de estabelecer ligação do HomePod à Apple TV 4K, para áudio estéreo, som surround e Dolby Atmos.

Opção para fornecer dados estatísticos sem teor pessoal sobre notificações de exposição às autoridades de saúde pública participantes.

Esta atualização também resolve os seguintes problemas:

As aplicações podiam aparecer desordenadas na Dock do ecrã principal.

O visor da Câmara podia mostrar um ecrã escuro ao iniciar.

O teclado no ecrã bloqueado podia não detetar alguns toques ao tentar digitar o código.

Os lembretes podiam assumir por predefinição uma hora passada.

O widget da aplicação Fotografias podia não apresentar conteúdo.

O widget da aplicação Meteorologia podia apresentar a temperatura máxima em Celsius, quando definido para Fahrenheit.

A descrição do gráfico de previsão para a próxima hora, na aplicação Meteorologia, podia indicar o fim da precipitação de forma incorreta.

Interrupção das gravações na aplicação Dictafone ao receber chamadas.

O ecrã podia ficar escuro durante a reprodução de vídeo no Netflix.

Fecho inesperado da aplicação Apple Watch ao ser aberta.

Não sincronização de percursos GPS de treinos ou dados da aplicação Saúde entre o Apple Watch e o iPhone de alguns utilizadores.

Identificação incorreta do áudio como não estando a ser reproduzido (“–”), no painel do CarPlay.

O carregamento sem fios dos dispositivos podia falhar.

Desativação da funcionalidade Notificações de exposição, ao restaurar o iPhone a partir da cópia de segurança em iCloud ou ao transferir dados para um iPhone novo através da migração do iPhone.

Portanto, instale e tire partido de vários novos recurso e de mais desempenho que a Apple anuncia nesta versão.