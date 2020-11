Cyberpunk 2077 adiado mas, por boas razões

A CD Projekt Red revelou recentemente o adiamento de Cyberpunk 2077 e explicou as razões pelas quais o jogo já não sai agora em novembro, conforme previsto inicialmente.

As razões são boas e, em princípio, serão os jogadores que irão beneficiar com este adiamento.

Cyberpunk 2077 é um dos jogos que mais expetativas tem gerado ao longo de 2020 e, agora que se aproximava o seu lançamento, eis que surge um balde de água fria: novo adiamento.

No entanto, e segundo a CD Projekt Red, as razões são as melhores possíveis e como tal, resta-nos acreditar que o resultado final será ainda melhor.

Foi pelo CEO da CD Projekt Red, Adam Kiciński, que foram explicadas as razões para o adiamento.

Segundo Kiciński, este adiamento prende-se com uma tentativa da equipa de desenvolvimento em otimizar o jogo para as consolas Xbox One e Playstation 4.

Isto demonstra um respeito enorme pela comunidade gamer que, num primeiro momento, não conseguirá ter acesso às consolas de Próxima Geração quando forem lançadas. Dessa forma, a companhia pretende que os jogadores com consolas de Geração Atual, possam usufruir do jogo na sua melhor qualidade.

Apesar do jogo já correr decentemente nas consolas desta geração (Xbox One e Playstation 4), a equipa decidiu que ainda poderiam haver muitas melhorias a fazer e como tal, decidiu-se pelo adiamento para dia 10 de dezembro.

No entanto, e para tranquilizar os jogadores, Adam refere ainda que as consolas de Próxima Geração não são, nem foram alguma vez, um problema, pois, “o jogo está devidamente preparado para o PC e corre lindamente nas consolas de Próxima Geração“. Aliás, se o jogo apenas fosse para lançar para PC, Xbox Series X e Playstation 5, então o seu lançamento poderia perfeitamente ser a 19 de novembro.

Cyberpunk 2077 será lançado a 10 de dezembro para Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X, PC e Stadia.

Cyberpunk 2077