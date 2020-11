Rússia está a recrutar estrela feminina para o seu primeiro filme na ISS

Há umas semanas contamos-lhe que o lugar de Tom Cruise na cápsula Crew Dragon, para a viagem tripulada da SpaceX, está já garantido. Aliás, especula-se que a sua ida à ISS tenha um objetivo profissional e, possivelmente, iremos ter planos espaciais num futuro filme com a participação do ator. Contudo, a Rússia talvez chegue em primeiro lugar.

A realizar-se, a cena do filme no qual entrará Tom Cruise será a primeira realizada efetivamente no espaço. Assim, e como se de uma velha luta se tratasse, a Rússia arredou o pé e está agora à procura de uma estrela para subir ao espaço em seu nome.

Tom Cruise não será a única estrela a ser levada para o espaço

A ida de Tom Cruise ao espaço foi oficializada há cerca de um mês. Assim, o ator será, até ao final de 2021, lançado pela SpaceX, a fim de gravar parte de um filme no qual vai participar. No entanto, agora a Rússia encetou uma corrida entre si e os Estados Unidos da América.

Isto, porque, como seria de esperar, a Rússia pretende passar a perna aos americanos e enviar primeiro uma atriz para protagonizar as cenas a bordo da ISS. Para isso, a Agência Espacial Russa, a Roscosmos, e o maior canal de televisão do país, o Channel One, uniram-se e estão em busca de uma estrela feminina para ser enviada para o espaço e integrar um filme seu.

Rússia levará uma estrela feminina até à ISS

De acordo com as únicas informações sobre o filme americano, Tom Cruise deverá seguir para a ISS em outubro de 2021, a bordo da Crew Dragon da SpaceX. Por sua vez, o filme russo tem já um potencial título, “The Challenge”. Ademais, apesar de ainda não terem encontrado o seu protagonista, sabem que querem uma estrela feminina.

Para isso, serão realizadas audições e, conforme garante a agência espacial e o canal televisivo, não serão audições comuns.

Estamos à procura de uma mulher que possa atuar na Terra, depois, suportar a preparação mais exigente, ir ao espaço e, lá, no estado de gravidade zero, resolver as questões de filmagem mais complicadas.

Disse o produtor geral russo Alexey Trotsyuk.

Assim como acontecerá com Tom Cruise, a estrela feminina enviada pela Roscosmos será cuidadosamente treinada como uma astronauta. Ademais, os pré-requisitos exigem que seja desportista, possua formação superior e não tenha registo criminal.

A nós, resta esperar e assistir a esta corrida que, provavelmente, ainda vai dar muito que falar.