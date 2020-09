A viagem que a SpaceX fez para a NASA, transportando 2 astronautas para a Estação Espacial Internacional, veio certamente abrir uma nova porta para o futuro desta empresa. Os planos podem agora incluir turistas espaciais e outros tipos de viajantes.

Um dos que se especulava que fosse ter um lugar na cápsula Crew Dragon em breve era Tom Cruise. Agora acabou por ser confirmada a sua viagem, ainda que sem uma ideia precisa do que o ator irá fazer ao espaço. Está assim aberta outra corrida ao espaço pela SpaceX.

Confirma-se a viagem de Tom Cruise ao espaço

Há já algum tempo que se especulava sobre uma possível viagem de Tom Cruise ao espaço, para filmar uma cena de um dos seus próximos filmes. Esta informação circulou, sempre sem qualquer confirmação e sem muita informação adicional, o que elevou a sua importância.

Sendo um verdadeiro entusiasta das cenas o mais reais possível, é interessante pensar no que poderá ser uma viagem deste ator ao espaço. É dado como certo que será um cenário único, para uma cena que se espera também ser única na história do cinema.

As próximas viagens da SpaceX e da Crew Dragon

A confirmação veio agora de forma muito discreta, numa publicação feita pela conta do Twitter Space Shuttle Almanac. Esta revelou numa publicação muito recente os planos dos lançamentos previstos para os próximos três anos. Estes incluem várias agências espaciais e a própria SpaceX.

No meio deste cronograma muito grande, existe uma informação que mostra claramente a viagem de Tom Cruise ao espaço. Do que é revelado, este deverá realizar a sua viagem com o astronauta Lopez Alegria e igualmente com o diretor de cinema Doug Liman.

Há ainda muito por revelar sobre este passeio

É também revelado que existe mais um lugar vago na Crew Dragon da SpaceX e que não está ainda ocupado. Não se sabe se existe mais alguém disponível para acompanhar o ator e o diretor nesta sua viagem única. Os planos revelam sobretudo que esta viagem acontecerá dentro de 1 ano, em outubro de 2021.

Fica claro que este é um voo dedicado a turistas e não indica se será apenas uma viagem de preparação ou se será já para filmar algo. Fica também claro que agora será algo normal viajar para o espaço, como um turista na Crew Dragon da SpaceX.