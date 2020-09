Com a Mi Band a Xiaomi tem conseguido conquistar o mercado das smartbands e até levar a que esta substitua muitos smartwatches. Com várias funcionalidades dedicadas a ajudar os utilizadores, tem crescido e recebido muitas melhorias.

Agora que a Mi Band 5 está já no mercado, a Xiaomi resolveu renovar o modelo anterior. Os rumores mais recentes davam conta da chegada à Europa de um novo modelo com NFC em breve, o que aconteceu agora. Fruto de uma parceria com a Mastercard, a nova proposta foi criada com o foco nos pagamentos.

Mi Band 4 com NFC está na Europa

Há muito que a Xiaomi optou por dar à Mi Band funcionalidades distintas na China e no resto dos mercados. Por norma a versão dedicada ao seu país de origem tem sempre mais funcionalidades, que mais tarde acabam por ser lançadas na Europa e noutros países.

Falava-se em muitos rumores que a Xiaomi estaria a preparar para a Europa uma novidade importante. Especulava-se que surgiria uma atualização da Mi Band 4 que traria já NFC e que permitira assim realizar pagamento sem qualquer contacto.

Xiaomi tem assim um novo modelo

Pois esse novo modelo foi agora apresentado oficialmente em alguns mercados europeus, abrindo assim a porta a que este modelo possa ser usado de uma nova forma. Esta atualização surge fruto de uma parceria da Xiaomi com a Mastercard, para pagamentos sem contacto.

Apesar de ter chegado à Europa, este lançamento não parece ser global. Por agora está limitado à Ucrânia, Bielorrússia e mais alguns países do leste europeu. Não existem informações se a sua presença será alargada a outros países, como Portugal.

Dedicada os pagamentos sem contacto

Na verdade, e para muitos utilizadores, não se entende a razão deste novo modelo, ainda para mais assente na versão anterior. Na China a Mi Band 5 foi lançada com NFC, algo que poderia ter sido incluído na versão global desta nova smartband.

Resta assim esperar que esta atualização da Mi Band 4, agora com NFC, chegue a mais mercados. Parece ser um exclusivo da parceria com a Mastercard, mas algo que a Xiaomi pode facilmente replicar com outras entidades.