O Fortnite vai voltar ao iPhone? Mas como é possível?

É um assunto já massacrado, mas que ainda não está finalizado. A EPIC, criadora do famoso jogo Fortnite, foi expulsa da App Store, após ter infringido as regras impostas pela Apple. Contudo, apesar do processo ainda correr em tribunal, parece que voltou a ser possível jogar no iPhone o jogo da discórdia. Tudo isto graças à ação da Nvidia.

Se é um aficionado do Fortnite, saiba como poderá em breve ter o jogo disponível no seu iPhone… mesmo contra a vontade da Apple!

Tudo tem a ver com a estratégia da Nvidia que está a avançar com a colocação de jogos para PC na cloud. Contudo, estes títulos estão ao alcance de navegadores modernos. Segundo a empresa, inicialmente era apenas através dos Chromebooks, mas com potencial para funcionarem em todos os dispositivos num futuro próximo. Assim, isso pode significar streaming de jogos para um navegador num PC, smartphone ou tablet.

Fortnite está de volta ao iPhone

A Nvidia desenvolveu uma versão do jogo no seu serviço de jogos GeForce, que é baseado na cloud. Contudo, esta plataforma permite correr os jogos no navegador móvel Safari. Claro que, desta forma, a Apple não receberá uma parte dos itens virtuais vendidos nestes jogos quando jogados dessa forma.

Esta é uma forma de contornar a questão e não deixar a Apple ganhar os 30% de comissão sobre as vendas dos jogos quando jogado nos seus dispositivos. Segundos os dados que foram conhecidos no processo, o Fortnite tinha 116 milhões de utilizadores no iOS, 73 milhões dos quais apenas o jogavam via sistema operativo da Apple.

Conforme é sabido, ao contrário do Android, a Apple não permite que jogos ou outras aplicações sejam carregados nos seus dispositivos (iPhone, iPad, Apple Tv e Apple Watch) através de lojas de aplicações que não sejam as suas. No entanto, isso não restringe quais os serviços de terceiros que podem ser executados no Safari ou em outros navegadores disponíveis na sua loja.

A Nvidia oferece atualmente o GeForce Now para computadores Mac, Windows, Android e Chromebook. A empresa não anunciou formalmente que está a trazer o serviço para iOS, mas deve fazê-lo antes das férias de inverno.

O jogo terá a mesma jogabilidade da app?

Em teoria, os proprietários de dispositivos móveis da Apple poderão jogar Fortnite através do serviço da Nvidia sem custos. Tanto o jogo quanto o serviço básico do GeForce Now oferecem acesso gratuito, embora a Nvidia limite estas sessões a uma hora. Assim, não está claro se jogar através da cloud colocará os jogadores em desvantagem.

A Nvidia usa servidores de computador remotos para processar os comandos dos jogadores e gerar gráficos. Contudo, o transmitir os dados relevantes de um lado para o outro nos dispositivos móveis apresenta um atraso, por muito curto que seja. Como tal, ganhar ou perder as batalhas multijogador do Fortnite pode resumir-se a decisões de fração de segundo, então o lag pode ser um problema. Apesar disso, as críticas à plataforma são muito positivas. O que poderá ser um ótimo pronúncio para quem quer o jogo no seu iPhone.