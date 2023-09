Agência federal processa a Tesla por discriminação racial de trabalhadores negros

A Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego dos EUA (EEOC) instaurou um processo contra a Tesla, onde acusa a fabricante de automóveis de violar a lei federal ao tolerar a perseguição racial generalizada e contínua dos seus funcionários negros e de sujeitar alguns trabalhadores a retaliação por se oporem à perseguição.

O processo da agência federal responsável pela aplicação das leis de direitos civis contra a discriminação no local de trabalho é um dos vários contra a Tesla por preconceito racial. O Departamento de Direitos Civis da Califórnia processou a Tesla em 2022 por alegações semelhantes. E, em abril, um júri ordenou que a Tesla pagasse a um ex-trabalhador negro, Owen Diaz, 3.2 milhões de dólares em danos depois de esta ter permitido severa perseguição racial na sua fábrica de montagem em Fremont.

Em abril de 2022, a Tesla revelou num documento financeiro que a EEOC tinha uma "investigação aberta" sobre a empresa. A fabricante de automóveis tinha entrado num processo de conciliação obrigatório com a agência. Esse processo não teve sucesso, o que levou à ação movida ontem.

A EEOC alega que, pelo menos desde 2015 até aos dias de hoje, os funcionários negros dessa mesma fábrica têm sofrido "perseguição racial grave ou generalizada" e "um ambiente de trabalho hostil".

"Matem os negros", Tesla?

Especificamente, o processo detalha os estereótipos e a hostilidade, tais como serem chamados de "preguiçosos", "malcheirosos" e "sempre atrasados". Alegam também ter sofrido calúnias e epítetos como variações da N-word, "macaco" e "rapaz". A ação judicial alega que estas calúnias eram usadas casualmente e em áreas de grande tráfego e centros de trabalhadores.

Vi epítetos do KKK, uma suástica e a N-word por toda a casa de banho. Era tão grosseiro e racista que nem quero discutir o assunto. Dizia 'matem os negros', 'matem os N-Word', 'enforquem os negros', 'enforquem os N-Word'.

Afirma um trabalhador negro citado na ação judicial.

Os trabalhadores negros que falaram com a EEOC disseram que esses graffitis, que também incluíam imagens de forcas, podiam ser encontrados numa variedade de superfícies, incluindo em secretárias, elevadores e equipamento, incluindo veículos que saíam das linhas de produção.

Os supervisores e gestores testemunharam comportamentos racialmente ofensivos, mas não intervieram ou recusaram-se a intervir. Os trabalhadores negros denunciaram as calúnias, os insultos, os graffitis e a má conduta aos recursos humanos, às relações com os trabalhadores e ao pessoal de gestão da Tesla. A Tesla falhou e recusou-se a tomar medidas para resolver o comportamento.

Lê-se na ação judicial.

Além da perseguição verbal, vêm as multas...

Além disso, a Tesla terá despedido funcionários negros poucas semanas depois de estes terem denunciado ou se terem oposto à perseguição racial.

Depois de ter manifestado o meu descontentamento [em relação à perseguição], comecei a ser multado por cada pequena coisa que antes era aceitável, como ouvir música enquanto trabalhava.

Conta um trabalhador negro.

Quando se deixa escapar uma norma, estabelece-se uma nova norma. Determinar que os insultos raciais prolíficos não merecem uma disciplina séria e não corrigir a conduta de perseguição envia uma mensagem totalmente errada aos empregados.

Disse Nancy Sienko, diretora do escritório distrital de São Francisco da EEOC, numa declaração.

A EEOC solicita um julgamento com júri e pede que o tribunal ordene que a Tesla pague indenizações aos indivíduos prejudicados, bem como multas por infringir a lei. A agência também solicita ao tribunal que conceda uma injunção permanente à administração da Tesla que se envolveu e permitiu o florescimento do racismo e que ordene à empresa que institua e execute políticas para remediar a situação e proteger os trabalhadores negros no futuro.

