Última Hora: Primeira pessoa já recebeu a vacina da Pfizer no Reino Unido

Já é notícia em todo o mundo! Foi administrada, no Reino Unido, a vacina da Pfizer à primeira pessoa no mundo. Trata-se de uma mulher de 90 anos, residente na Irlanda do Norte.

Este é, assim, um marco e um dos passos mais significativos na luta contra a pandemia da COVID-19.

Acabamos de presenciar um momento histórico que poderá marcar um novo rumo na pandemia do SARS-CoV-2. A primeira pessoa, fora da fase de testes, acaba de ser vacinada contra a COVID-19 com a vacina da Pfizer / BioNTech no Reino Unido.

Tem 90 anos e foi a primeira pessoa a receber a vacina da Pfizer

Trata-se de Margaret Keenan, uma mulher de 90 anos residente em Enniskillen, na Irlanda do Norte. Esta é, assim, a primeira pessoa no Mundo a receber a vacina da Pfizer, fora das condições de testes e experimentos.

Desta forma, este é um marco extremamente importante que dá então início ao programa de vacinação em massa no Reino Unido.

Margaret Keenan vai fazer 91 anos na próxima semana e já disse que este foi o “melhor presente de aniversário antecipado” que poderia receber:

Sinto-me tão privilegiada por ser a primeira pessoa vacinada contra a Covid-19, é o melhor presente de aniversário antecipado que eu poderia querer, porque significa que posso finalmente esperar passar um tempo com a minha família e amigos no ano novo depois de ficar sozinha a maior parte do ano.

May Parsons foi a profissional responsável por administrar a vacina da Pfizer à Sra. Keenan, às 06h30 desta terça-feira, no University Hospital, em Coventry:

Não tenho como agradecer a May e à equipa do NHS que cuidaram tremendamente de mim, e o meu conselho a qualquer pessoa que receba a vacina é para tomá-la – se eu posso tomá-la aos 90, então você também pode tomá-la.

Reino Unido avança com programa de vacinação

Por sua vez, os centros especializados do Reino Unido vão vacinar pessoas com mais de 80 anos, e também equipas da área da saúde e dos cuidados. O programa de vacinação britânico tem como objetivo proteger os mais vulneráveis, bem como devolver a vida normal à população no geral.

O Reino Unido é assim o primeiro país do mundo a iniciar a administração da vacina Pfizer, depois que as entidades reguladoras aprovaram, na semana passada, a sua utilização.

Relembramos que a vacina da Pfizer apresenta uma eficácia de 95% e deverá chegar a Portugal já em janeiro de 2021.

