Block’Fire: balão extintor que pode mudar a forma como combatemos os incêndios

O Block'Fire, uma nova ferramenta de extinção de incêndios, promete mudar a forma como lidamos com os incêndios, oferecendo uma solução acessível e eficaz tanto para os profissionais como para os cidadãos.

A inovação nos métodos de extinção de incêndios é não só bem-vinda, mas também necessária. Entre estas inovações, o Block'Fire do inventor francês Jacques Pitoux destaca-se como uma solução prometedora, recentemente coroada como a invenção do ano para o consumidor.

Ao longo dos anos, os avanços tecnológicos na supressão de incêndios têm sido esporádicos, mas significativos. De simples baldes de água a sofisticados sistemas de supressão, a evolução tem sido constante. No entanto, segundo a empresa que criou o dispositivo, poucas inovações foram tão acessíveis ao grande público como o Block'Fire.

Mas o que é o Block'Fire?

O Block'Fire é um extintor de nova geração que é ativado por impacto, graças à sua tecnologia Choc & Start. Quando atinge o solo, liberta um poderoso agente extintor que cobre os incêndios das classes A, B e C, o que representa 98% dos incêndios comuns.

A sua simplicidade e eficácia distinguem-no de outros métodos de extinção. O Block'Fire é acessível a todos, permitindo a qualquer pessoa, sem formação especial, atuar em caso de incêndio.

A sua facilidade de utilização torna-o ideal não só para combater os incêndios florestais, mas também os incêndios domésticos, podendo ser acionado por crianças e idosos. A sua conceção permite a sua colocação em locais estratégicos, ativando-se automaticamente em caso de contacto com as chamas.

Embora concebido para o público em geral, o Block'Fire também encontrou um lugar entre os profissionais de emergência, que o adotaram como uma ferramenta valiosa no seu arsenal de combate a incêndios.

A disponibilidade do Block'Fire em plataformas de comércio eletrónico facilita a sua aquisição, democratizando o acesso a uma ferramenta de segurança essencial.

Perguntas mais frequentes:

Como funciona exatamente o Block'Fire? O Block'Fire é ativado por impacto, libertando um agente extintor em contacto com um obstáculo ou com o solo.

O Block'Fire é ativado por impacto, libertando um agente extintor em contacto com um obstáculo ou com o solo. É seguro utilizar o Block'Fire em qualquer tipo de incêndio? Sim, foi concebido para combater incêndios de classe A, B e C, o que o torna extremamente versátil.

Sim, foi concebido para combater incêndios de classe A, B e C, o que o torna extremamente versátil. O Block'Fire pode ser utilizado por qualquer pessoa? Absolutamente, o seu design intuitivo torna-o acessível a todos, sem necessidade de formação prévia.

Absolutamente, o seu design intuitivo torna-o acessível a todos, sem necessidade de formação prévia. O que distingue o Block'Fire dos outros extintores? A sua tecnologia de ativação por impacto e a sua capacidade de cobrir a maioria dos tipos de incêndios distinguem-no.

O dispositivo, que pesa cerca de 1,3 kg, está disponível online ao preço de 69 euros. Conforme podemos ver no vídeo, o dispositivo parece uma granada que explode em contacto com o fogo ou com o impacto, sendo capaz de neutralizar 98% dos incêndios.

Segundo os dados partilhados pela empresa, em caso de incêndio 8m2 de área estará protegida com uma única bola de Block'Fire.