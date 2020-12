Dica: Como esconder as atualizações de drivers opcionais do Windows 10

A Microsoft mudou a forma como os drivers do Windows 10 são atualizados. Passou a incluir estas novas versões no mesmo espaço onde as grandes atualizações deste sistema acontecem, agrupando tudo e tornado mais simples a sua gestão.

Claro que nem todos querem aplicar estas atualizações de drivers a todo o momento e preferem esconder a sua presença. Para isso há uma solução simples e rápida, que pode ser usada a qualquer momento e de forma rápida.

Esconder os drivers que estão para renovar

Hoje em dia, no Windows 10, é muitos simples descobrir atualizações para os drivers e outros componentes. Tudo está arrumado num único local, com estes a pertencerem às atualizações da Microsoft e estando bem visíveis.

A gigante do software fez esta mudança com um propósito bem definido, sendo parte de uma arrumação muito maior. O Windows 10 está a mudar e a tornar-se assim mais eficiente para o utilizador, alterando para isso a sua interface em algumas áreas.

Ferramenta da Microsoft para ajudar

Ao acederem às atualizações de segurança, encontram agora a área Atualizações opcionais, onde estão agora os drivers. Aí dentro, e de forma ordenada, podem encontrar as mais recentes atualizações pendentes dos drivers.

Como nem todos são desejados ou até pedidos, estes podem ser escondidos para assim escapar aos utilizadores. Para isso, devem recorrer a uma aplicação da Microsoft, criada para o efeito. Descarreguem-na deste local e lancem-na no Windows 10.

Invisíveis no Windows 10

Devem depois escolha a opção que permite esconder as atualizações de drivers, deixando esta ferramenta descobrir o que está por instalar. Este é um processo rápido, mas que revelará tudo o que está por ser feito no sistema operativo.

Quando a lista for apresentada, devem escolher quais os que querem deixar de ter visíveis na área de atualizações do Windows 10. A lista pode ser definida de forma manual, driver a driver e com todo o controlo. No final só precisam de indicar que querem esconder essas novas versões.

Atualizações que são essenciais

Após esse passo estas desaparecem da área de atualizações do Windows 10 até que sejam trazidas de volta. Para isso devem repetir o processo, com a mesma ferramenta, mas indicando no início que querem tornar visíveis as novas versões.

Mesmo sendo útil em muitos momentos, este processo deve ser usado como último recurso para drivers com problemas e que querem controlar ou resistir à sua instalação. Estes elementos devem ser sempre atualizados para trazer mais segurança e estabilidade ao Windows 10.