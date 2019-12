Microsoft vai trazer novidade importante para os drivers no Windows 10

Os drivers sempre foram um problema no Windows 10. A cada nova versão deste sistema surgem problemas aos utilizadores nesta área, que muitas vezes inviabilizam a sua utilização. Sendo um problema, a Microsoft quer tratar dele.

Para resolver esta questão a gigante do software tem a ser preparada uma melhoria importante. Em breve será muito mais simples fazer a atualização manual dos drivers, sem ter de aceder a áreas mais escondidas do próprio Windows 10.

Melhorias para os drivers no Windows 10

Com a preparação da próxima grande atualização, a Microsoft tem procurado reunir as melhores funcionalidades. Estas têm sido testadas ao longo dos últimos meses, preparando-se para ser tornadas públicas e igualmente usadas por todos os utilizadores do Windows 10.

Depois de vermos a temperatura dos GPU chegar ao Gestor de Tarefas, há outra a caminho, igualmente importante. Quando a versão 2H1 chegar, passará a ser mais simples atualizar os drivers do Windows, mesmo os que a Microsoft fornece.

A Microsoft tem esta novidade pronta

Com a chegada desta novidade, deixa de ser necessário aceder ao Gestor de Dispositivos para procurar e instalar novos drivers. Tudo estará na área das atualizações do Windows, numa área nova e específica para este fim.

Esta atualização não será automática e necessitará da autorização do utilizador. Caso exista uma atualização, e quando este der a ordem de instalação, esta será colocada no Windows 10. Portanto, e desta forma, a Microsoft dá mais liberdade aos utilizadores.

Tudo vai chegar na próxima grande atualização

Claro que apenas quando a próxima grande atualização chegar é que todos vão poder usar esta novidade. Pode parecer simples, mas será a ajuda que muitos vão precisar nos momentos de maiores problemas com o Windows 10.

Esta é mais uma excelente melhoria que a Microsoft traz ao seu sistema operativo. Apesar de não impedir os problemas, procura dar aos utilizadores uma forma mais simples de os resolver. Tudo estará mais simples, com as atualizações de drivers presentes junto das restantes correções do sistema.