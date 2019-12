Apresentado em setembro, o novo Mate 30 da Huawei tinha tudo para ser mais um caso de sucesso da marca. Claro que com todas as questões com os EUA e a Google, as previsões mudaram rapidamente, com tudo a apontar para não haver grandes possibilidades de vingar no mercado.

A verdade é que os consumidores mostraram que isso não é uma realidade e mais uma vez deram uma lição de confiança à marca. Mesmo sem Google, o Mate 30 ultrapassou os 12 milhões de unidades vendidas.

O Mate 30 já é um dos smartphones de sucesso

A chegada do Mate 30 ao mercado dos smartphones não tem sido simples. Se na China foi um processo imediato, com o sucesso que se conhece, na Europa o caminho seguido foi diferente. Muitos países já o têm em venda, de forma oficial, mas ainda sem grande destaque. No nosso país espera-se que chegue a qualquer momento.

Este cenário seria razão para reforçar as previsões mais pessimistas, o que afinal não se está a verificar. Os dados dos meses anteriores mostravam já uma excelente prestação deste modelo da Huawei, antevendo uma continuação do crescimento.

Em novembro já a marca afirmava ter colocado no mercado 7 milhões de smartphones da linha Mate 30,sobretudo com previsões de crescimento. Este valor obtido em apenas 60 dias mostrava bem da adesão dos clientes da marca a este novo modelo e ao que oferece.

A Huawei não precisará da Google para vingar no mercado

Agora, e com dados da linha de fornecedores, é possível calcular que chegaram ao mercado mais 5 milhões de smartphones da linha Mate 30. Com este valor, chegamos aos 3 meses de mercado com 12 milhões de unidades vendidas. Mais uma vez uma marca invejável para a Huawei, que segue todas as linhas anteriores.

Estes dados revelam posteriormente uma previsão muito importante para o Mate 30. É esperado que na sua vida útil de mercado este smartphone as suas vendas continuem a crescer e atinjam mais uma marca histórica. Falamos de eventualmente 20 milhões de smartphones Mate 30 presentes no mercado.

Claro que estes valores são conseguidos de uma forma única. A Huawei não está a usar os serviços da Google, algo que a maioria pensava não ser possível. Criou sobretudo alternativas e métodos bem úteis de conseguir ultrapassar esta necessidade, que afinal não é essencial.