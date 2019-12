E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Analisámos a coluna Bose Portable Home Speaker, falámos das novidades que trarão os smartphones Huawei P40 e Xiaomi Mi 10, anotámos rumores acerca do lançamento da PS5, e muitos mais.

Depois do sucesso que se registou com a gama P30, a Huawei está já a desenvolver o seu sucessor P40, com o qual se esperam várias inovações. Agora, a marca chinesa confirmou o design e bateria de grafeno no seu próximo topo de gama!

Com a implementação desta tecnologia, o terminal terá uma autonomia superior por poder incorporar uma bateria com maior capacidade no mesmo volume… E a Huawei será a primeira a fazê-lo!

Num tão vasto Universo, o que nos leva, se não o egoísmo, a pensar que somos os únicos seres? Assim começa muitas vezes a retórica acerca da possível vida alienígena que provavelmente existe “lá fora”. Nesse sentido, há um novo estudo que refere que a Via-Láctea poderá estar repleta de civilizações alienígenas interestelares. Só não se sabe a razão dos extraterrestres não nos visitarem, pelo menos desde há milhões de anos.

Segundo um estudo, publicado no mês passado, esta inteligente vida extraterrestre poderá estar a explorar a galáxia.

Os fãs da Bose pediram uma coluna portátil… e a Bose tratou disso. A Bose Portable Home Speaker foi lançada recentemente e a verdade é que vem colmatar a falta de uma coluna portátil na montra da Bose.

Depois de utilizarmos esta nova coluna com Bluetooth e Wi-Fi, trazemos hoje a nossa análise.

O mercado das apps tem crescido significativamente! Ao longo desta última década o mundo digital tem sofrido várias transformações. Hoje é possível marcar um hotel via app, alugar um carro via app, ter mapas de navegação numa app, etc etc.

Mas quais foram as apps mais descarregadas nesta década de 2010 a 2019?

A PlayStation 5, ou PS5, chega no próximo ano ao mercado. Já são conhecidos oficialmente alguns pormenores e especificações, mas a grande parte continuam secretos. Recentemente, um rumor revelou a sua data de lançamento concreta e ainda o preço final de venda ao público!

A concretizar-se, teremos um aumento de preço face à geração atual da consola da Sony. Não obstante, a consola estará disponível para compra antes do Natal de 2020.

O Governo russo anunciou esta segunda-feira que se desligou, com sucesso, da Internet Mundial. Isto quer dizer que a Rússia deixou de depender da estrutura de DNS implementada à escala Global e da própria conectividade.

Por agora são apenas testes, que fazem parte do polémico programa RuNet. Será que outros países poderão seguir o mesmo caminho?

Há cerca de um ano, a General Motors lançou a ideia que estava preparada para iniciar a produção em massa de carros autónomos. Contudo, dado o tremendo salto tecnológico, que desafia mesmo as regras preconcebidas no que toca ao habitáculo, o mercado reagiu com cautela a estes automóveis. Apesar disso, a empresa não perdeu o foco.

A General Motors tem um plano arrojado para testar os seus automóveis auto-condutores: retirar o volante e deixá-los a vaguear nas ruas públicas.

O ano está quase a acabar e certamente que 2020 trará novos protagonistas para o TOP de smartphones. A lista é liderada quase sempre pelas mesmas marcas, mas há crescimentos significativos.

Sabe qual o smartphone que mais vendeu no terceiro trimestre de 2019? Avançamos já que foi da Apple… mas não foi o iPhone 11.

Com tecnologias inovadoras, a OPPO desenvolve smartphones Android com relação qualidade/preço que ameaçam o domínio da Xiaomi… Sendo que o Reno3 é a sua nova família de smartphones inseridos numa gama alta!

Já com a última geração de chips da Qualcomm e suporte ao 5G, estes smartphones prometem cativar muitos consumidores à medida que a fabricante aumenta o investimento no mercado global.

O Xiaomi Mi 10 será apresentado nos primeiros meses de 2020 e os rumores tentam determinar como este será. Agora, com base nesses mesmos rumores, foram criadas imagens computadorizadas que mostram o seu hipotético design!

O conceito apresentado é surpreendente e foi buscar alguma inspiração aos mais avançados smartphones da marca chinesa. A concretizar-se este design, será diferente de tudo o que está atualmente no mercado!

O Samsung Galaxy S11 será apresentado daqui a menos de dois meses. Em vários mercados é necessária uma certificação antes de ser comercializado… Assim, à medida que este passa pelo processo, ficamos a saber cada vez mais sobre as suas especificações!

Desta vez, ao passar por uma certificação para o Bluetooth, foram confirmadas mais algumas das suspeitas que circulavam online.

É expectável que a Apple apresente, nos primeiros meses de 2020, um renovado iPad Pro. Este poderoso tablet será a referência da empresa de Tim Cook neste segmento e poderá ser bastante idêntico ao iPhone 11 Pro!

As primeiras imagens deste dispositivo começam a ser agora reveladas, deixando a comunidade a deslumbrar com a futura apresentação deste novo produto.