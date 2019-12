Os smartphones dobráveis tomaram o mercado de surpresa em 2019 e desde então que têm suscitado muito interesse. Mas afinal, quanto custa reparar ou substituir o ecrã de um smartphone dobrável? Será assim tão caro?

As contas foram feitas e revelam orçamentos surpreendentes, que podem inclusivamente colocar o investimento em risco junto de alguns utilizadores.

Atualmente, o mercado de smartphones dobráveis está em expansão, mas é principalmente constituído por três propostas: Huawei Mate X, Samsung Galaxy Fold e Motorola razr.

Relativamente a estes equipamentos, as dúvidas por parte dos consumidores são muitas. Nesse sentido, um dos tópicos mais frequentes é a resistência dos seus ecrãs. Para além disso, em caso de problemas, o custo de reparação ou substituição é bastante questionado.

Assim sendo, fique com o custo de substituição de cada smartphone dobrável atualmente em destaque no mercado!

Huawei Mate X

A oferta da Huawei neste segmento está atualmente à venda apenas na China. Mesmo assim, esta informação já foi partilhada no site da fabricante chinesa. Assim sendo, o custo de substituição do ecrã do Huawei Mate X é de 1.010€!

Tendo em conta que o smartphone custa cerca de 2.150€, o encargo financeiro para substituir apenas um componente acaba por custar mais de metade do equipamento.

Samsung Galaxy Fold

No caso do Samsung Galaxy Fold, este é vendido em Portugal por 2.049,90€. É um preço elevado mas que representa a inovação e atributos únicos deste smartphone dobrável.

Não obstante, o custo de substituição do seu painel tátil é igualmente inferior ao da Huawei! Dependendo das promoções – que variam de região para região – o preço vai de 150€ até um máximo de 600€.

Convém ainda salientar que, de modo a proteger os utilizadores de alguma eventualidade com o ecrã, a Samsung oferece garantia de substituição de ecrã sem custos durante o primeiro ano.

Motorola razr

O Motorola razr é um smartphone dobrável que foi apresentado recentemente, mas que já cativou os utilizadores! O seu conceito é diferente da concorrência, e o próprio preço de aquisição também.

Para além do custo de aquisição, o de substituição do ecrã é também mais acessível! Segundo a imprensa internacional, esta operação custa 299€.

O que acha destes preços? Considera adequados para o custo de aquisição de cada smartphone dobrável e da tecnologia que cada um deles incorpora? Partilhe a sua opinião nos comentários!

