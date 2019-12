Os estúdios de desenvolvimento Survios e a editora Perp Games anunciaram recentemente a data de lançamento da versão física de Creed: Rise to Glory. Tem coragem para calçar as luvas de Adonis Creed, o boxeur treinado por Rocky Balboa?

Venham conhecer um pouco mais deste jogo que trouxe os jogos de boxe a uma outra nova realidade.

Survios é o nome de uma empresa norte-americana que se dedica ao desenvolvimento de software, incluindo conteúdos de Realidade Virtual.

Raw Data, Westworld Awakening, Sprint Vector ou Battlewake são alguns exemplos de jogos nos quais a Survios trabalhou (ou ainda se encontra a trabalhar) o que demonstra claramente a força e convicção com que os seus elementos acreditam na Realidade Virtual e na forma como ela pode ser implementada (Creed: Rise to Glory é um exemplo perfeito).

Nos seus desenvolvimentos de Realidade Virtual, a Survios baseia-se em 6 pilares cruciais:

Imersão – Toda a Realidade Virtual construída em redor do jogador no mundo virtual (imagens, sons, …) terá de manter a ilusão de que o jogador se encontra realmente noutro mundo

Presença – A Realidade Virtual terá de permitir que o jogador sinta ou pressinta a existência de objetos ao seu redor.

Fisicalidade – ter um avatar virtual que interage com a realidade

Liberdade de Movimentos – a Realidade Virtual deverá proporcionar experiências livres de movimentos para os jogadores

Espaço Partilhado – A existência de vários jogadores ou utilizadores em espaços virtuais deverá ser uma premissa dos desenvolvimentos de Realidade Virtual

Espetador Dinâmico – Todas as experiências de Realidade Virtual devem poder receber interações do mundo real a qualquer momento e de forma simples e imediata.

Um dos projetos mais recentes da Survios é precisamente Creed: Rise to Glory. Trata-se de um jogo baseado no filme que trouxe de regresso Rocky Balboa ao cinema.

Creed: Rise to Glory, coloca o jogador nas “luvas” de Adonis Creed, boxeur treinado por Rocky Balboa. Poucos jogos terão um contexto tão perfeito para o VR como Creed.

O desafio proposto ao jogador é o de levar Adonis a escalar os ranks de boxe até ao campeonato do Mundo. Mas isto tudo em Realidade Virtual, o que confere a este jogo, uma importância ainda maior.

Agora, em 17 de janeiro de 2020, Creed: Rise to Glory é lançado em formato físico para Playstation VR.

Seth Gerson, CEO da Survios referiu que, “Creed: Rise to Glory é um dos jogos de Realidade Virtual mais amplamente distribuídos via Online. Com esta parceria com a Perp Games estamos deliciados por poder trazer Creed: Rise to Glory a todo um novo e mais vasto público em todo o mundo“