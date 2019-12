Samsung: NEON, o novo assistente virtual que vem matar a Bixby

Quem tem um smartphone Samsung certamente que já se “aborreceu” com a intromissão da Bixby e com a sua própria inutilidade. A verdade é que o assistente virtual da Samsung é talvez um dos maiores fracassos da marca dos últimos tempos, não tendo sido capaz de acompanhar o sucesso do Google Assistant ou Siri da Apple.

Mas esta realidade pode mudar já no início de 2020 com algo novo, baseado em Inteligência Artificial e que se dá pelo nome de NEON.

A última década ficou marcada pela revolução dos Assistentes Virtuais. Dar ordens a eletrodomésticos por voz, pedir informações ou iniciar chamadas com um simples “OK Google”, está a tornar-se cada vez mais banal.

A Google, Amazon e Apple, são sem dúvida alguma as três empresas que melhor o souberam desenvolver e hoje as suas Assistentes Virtuais são das mais populares e fiáveis.

Do fracasso da Bixby à criação do NEON

Há nesta equação a Samsung que também lançou a Bixby. No entanto, apesar de estar implementada já desde 2017 nos seus gadgets, a verdade é que nunca conquistou verdadeiramente os clientes da marca.

Eu diria mesmo que a forma como a Samsung tentou “obrigar” as pessoas a utiliza-lo, só teve o feito contrário. Tal como referi várias vezes no decorrer das análises a smartphones da marca, uma das piores coisas existentes era o botão dedicado à Bixby.

No entanto, esta realidade pode estar prestes a mudar.

Pelo que indicam vários rumores, a Bixby deverá ser substituída, já no início do ano por uma nova tecnologia baseada em Inteligência Artificial, denominada de NEON.

Segundo se pode ver num site dedicado a NEON chegará dentro de 9 dias. Ou seja, no arrancar da CES 2020

Ainda que não haja grande informação, sabe-se que este é um projeto desenvolvido pela Samsung STAR Labs, a cargo de Pranav Mistry, CEO e presidente desta divisão da Samsung. De referir, que esta foi a mesma equipa que esteve à frente da Bixby.

A missão associada à NEON é “proteger tecnologias e plataformas de ponta de inteligência artificial de nível humana, com capacidade de falar, reconhecer e pensar – para fornecer novas experiências e valores orientados por IA aos seus clientes”.