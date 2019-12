Huawei confirma design e bateria de grafeno no futuro P40

Depois do sucesso que se registou com a gama P30, a Huawei está já a desenvolver o seu sucessor P40, com o qual se esperam várias inovações. Agora, a marca chinesa confirmou o design e bateria de grafeno no seu próximo topo de gama!

Com a implementação desta tecnologia, o terminal terá uma autonomia superior por poder incorporar uma bateria com maior capacidade no mesmo volume… E a Huawei será a primeira a fazê-lo!

A Huawei é já uma referência sólida no mundo dos smartphones, mas pretende crescer ainda mais. Para isto, o desenvolvimento do seu próximo topo de gama P40 Pro será crucial. Nesse sentido, o primeiro rumor já nos indica várias especificações, com destaque para a bateria que recorre a uma tecnologia revolucionária e com uma surpreendente capacidade de 5.500 mAh!

A somar à bateria com uma capacidade surpreendente, será ainda incorporada uma tecnologia de carregamento rápido a 50 W.

Para além disso, o smartphone irá recorrer a uma tecnologia de grafeno nos elétrodos e eletrólitos da bateria. Como resultado, a bateria ocupa apenas 70% do que ocuparia uma bateria de iões de lítio convencional.

Rumores são confirmados pela própria fabricante…

As informações indicadas pelos rumores foram agora confirmadas pela própria Huawei! A conta da fabricante no Twitter, referente à França, divulgou estes pormenores num tweet entretanto apagado.

No tweet pode ser ainda vista uma imagem do smartphone… Será que nos denuncia o seu design? Naturalmente pode não passar de um concept feito internamente, mas mesmo assim deixa-nos a vislumbrar os pormenores que podem caracterizar fisicamente o Huawei P40…

O que salta mais à vista é a presença de cinco sensores fotográficos na traseira e o ecrã a ocupar a face frontal do smartphone quase na totalidade, apenas com um pequeno orifício para albergar a câmara frontal.

O que acha das novidades desvendadas pela Huawei França? Partilhe nos comentários!

