A chegada do Android 10 tem estado a ser feita de forma acelerada, acima até do esperado. Ainda não são todas as marcas que o disponibilizam, mas que o fazem já estão a conseguir excelentes números.

A Huawei está desde o primeiro momento empenhada e isso tem sido visto na EMUI 10. Depois de começar o lançamento, este atingiu agora um marco histórico. Segundo a marca, são já mais de 10 milhões os smartphones que receberam a EMUI 10.

O Android 10 está nos planos da Huawei

Foi com o Mate 30 que a Huawei apresentou a EMUI 10. Esta é baseada no Android 10 e traz aos smartphones da marca chinesa o que de mais recente existe neste novo sistema operativo. Todas as novidades estão presentes e a Huawei tratou de adicionar algumas melhorias únicas.

Rapidamente esta nova versão foi alargada e começou a chegar a novos equipamentos. Isto mostrou um empenho único da marca, ainda para mais debaixo de uma chuva de problemas com a própria Google. Rapidamente atingiu o milhão de dispositivos e agora deu certamente um novo passo.

A EMUI 10 está em cada vez mais smartphones

Conforme anunciou a Huawei, o número de smartphones com a EMUI 10 ativa cresceu muito nas últimas semanas. Assim, passou rapidamente do milhão de equipamentos para os 10 milhões de smartphones com a EMUI 10 ativa. Ainda mais, a expectativa é que este número cresça ainda mais em breve.

Depois de sair com o Mate 30 e ter dado o salto para o P30 e o Mate 20, foi tempo de crescer para muitos mais equipamentos. Para além dos smartphones da Huawei, igualmente os Honor têm esta versão já disponível. Ao todo, são já 33 os modelos de smartphones das 2 marcas.

Uma atualização que não está a abrandar

Ainda esta semana mais um grupo de 11 smartphones iniciou a sua atualização. Esta lista inclui aparelhos mais recentes, como o Mate 20 X 5G e até o P20 e P20 Pro, lançados no ano passado. Há ainda a presença desta versão para as linhas Mate 10, P20, entre outras.

Este tem sido um ritmo de atualizações muito elevado para a Huawei. Revela como a marca quer manter os seus equipamentos com as mais recentes versões do Android e com as mais recentes novidades.