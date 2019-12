A Tesla tem uma forma diferente de vender os seus carros. Mesmo depois de entregue, podem surgir atualizações que melhoram as suas prestações ou a sua autonomia. Tudo surge via software, sem qualquer necessidade de intervenção.

Nesta filosofia surgiu agora nos Model 3 uma novidade. Há uma nova atualização que permite tornar este carro elétrico ainda mais rápido no arranque. Não é uma compra barata, mas melhora ainda mais a prestação inicial deste carro.

Atualização faz o Model 3 mais rápido

Frequentemente a Tesla lança atualizações que alteram o comportamento dos seus carros. Em situações pontuais, a marca dá mais autonomia aos seus carros ou uma maior velocidade máxima. Tudo chega com um novo software, que rapidamente é instalado Over The Air (OTA).

Sendo este carro elétrico já extremamente rápido, a Tesla decidiu melhorá-lo ainda mais com uma nova opção. Esta está a surgir apenas a quem já tem este modelo comprado e registado, sendo exclusiva, aparentemente, para o modelo Dual Motor Long Range.

A promessa que esta novidade traz é interessante, decerto até certo ponto. Na descrição apresentada, mostrada na app e no site da Testa, é referido que a aceleração das 0 às 60 mph (cerca de 100 km/h) passa dos 4,4 segundos para os 3,9 segundos. São apenas 0,5 segundos, mas podem fazer a diferença.

Tesla consegue alterar arranque remotamente

Esta pequena diferença, que chegará numa simples atualização do software do Tesla Model 3, terá um preço elevado. O que é apresentado são 2 mil dólares, que com taxas sobe para os 2140 dólares. Um preço elevado para conseguir mais rápido 0,5 segundos no arranque.

Após a compra, os utilizadores precisam de ter a versão 2019.40.2 do software da Tesla instalada. A nova atualização surgirá posteriormente, mais uma vez através de uma atualização que será distribuída OTA para o carro elétrico.

Este será mais um elemento diferenciador deste modelo face aos restantes da linha Model 3. Conseguirá tornar ainda mais rápido o arranque de um carro que já se destaca nesta área. A melhoria é pouco significativa, mas será decerto sentida.