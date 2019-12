A Tesla tem no Model 3 um dos modelos mais acessíveis da marca. Este preço mais baixo não o tornam menos capaz e com um desempenho menor desempenho. Ainda assim, há espaço para melhorias grandes neste carro elétrico que tem cativado os condutores.

Uma análise recente às atualizações de software da Tesla mostrou que estão a caminho várias novidades. Focam-se nas suas baterias e na sua capacidade de aceleração. Mesmo não sendo ainda oficial, prometem trazer enormes melhorias para este excelente carro.

A Tesla procura com frequência diversificar a sua oferta e trazer novidades para os seus carros. Por norma faz isso através de atualizações de software, que trazem novas funções e novas otimizações. A mais recente destas trouxe também, de forma escondida, algumas novidades futuras.

Do que foi visto, a primeira dessas novidades de está focada nas baterias. A Tesla quer ter em breve uma oferta que vai trazer um pack de baterias 100 kWh. Este irá complementar a oferta já existente e trazer ainda mais ofertas ao Model 3.

Now where it gets interesting is with the actual batetery packs. the 100kWh pack has survived the great "non-model3 stuff purge" mid year so there's a fair chance this is actually upcoming and not some spillover. pic.twitter.com/gliPuJhrP7

Este novo pack de baterias irá trazer uma maior autonomia a este carro elétrico. Será muito interessante ver o Model 3 atingir os 640 quilómetros de autonomia. Este pack está já disponível no Mode S e no Model X.

Outra novidade que foi vista nesse mesmo código está focada na aceleração e na velocidade máxima. Algo que todos queria, parece estar prestes a chegar aos novos modelos. Falamos do Ludicrous Mode que poderá chegar em breve ao Model 3.

Another interesting set is performance config types.

Baseplus_awd is what is speculated to be theboost, but look at the other options. Ludi mode survived the great model S purge too so there must be a reason for it?

It's also all changeable on the fly. pic.twitter.com/1UXAtWzWJ4