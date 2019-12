A Xiaomi tem estado a preparar-se para apresentar grandes novidades. Esta marca chinesa quer consolidar a sua posição no mercado e por isso tem seguido uma linha de desenvolvimento muito certa.

Já todos ouvimos falar do Mi 10 e do que promete trazer, mas agora há novidades muito importantes. Este novo Xiaomi terá passado recentemente pela Antutu e as suas prestações foram únicas, deixando toda a concorrência longe.

Já se conhece mais do Xiaomi Mi 10

Apesar de ainda não ter sido lançado, já se conhece muito sobre o Xiaomi Mi 10. Este novo smartphone da marca quer posicionar-se no topo do mercado e assim voltar a mostrar a sua força e o que consegue fazer. Tudo aponta para que seja um equipamento único e com especificações únicas.

Depois de anunciado o seu SoC, o Snapdragon 865, ficou a dúvida do que este seria capaz de oferecer. As primeiras provas deste SoC foram únicas e importava saber como se adaptaria ao restante hardware da Xiaomi.

Esta resposta parece ter surgido agora, num possível primeiro teste. Uma avaliação que dizem ser deste novo equipamento, coloca-o numa posição inegavelmente invejável. Conseguiu uma pontuação de mais de 560 mil pontos no benchmark da Antutu.

A pontuação Antutu deste smartphone

Esta é uma pontuação que coloca o Xiaomi Mi 10 numa posição de destaque, algo já esperado. Com este SoC e com as provas que já deu, tem tudo para conseguir conquistar o mercado. Mesmo não sendo a pontuação mais elevada, tem a condicionante do software ainda não estar otimizado para este equipamento.

Espera-se que o novo smartphone da Xiaomi seja apresentado no início do próximo ano. Provavelmente será conhecido no Mobile World Congress, que decorre já em fevereiro. O seu preço deverá rondar os 500 euros, tomando por base os modelos anteriores.

O Mi 10 deverá ser uma nova posição da marca chinesa. Quer recuperar o topo do mercado e voltar a subir nos tops de vendas. Tudo aponta para se estar a preparar para deixar a concorrência bem longe, com argumentos de peso.