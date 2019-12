Quando a Xiaomi apresentou o Pocophone F1, a marca quis criar um equipamento distinto e com caraterísticas únicas. A marca queria marcar um ponto e fugir das suas linhas mais tradicionais.

Esperava-se por isso que a marca desse continuidade a esta linha e que apresentasse o Pocophone F2. Isso até agora ainda não aconteceu, mas aparentemente poderá estar prestes a ser uma realidade. A confirmação veio da Xiaomi e aponta par 2020.

Um novo Pocophone chega em 2020

O Pocophone F1 foi um caso de sucesso quando surgiu em 2018. Este smartphone assumia uma posição de destaque por ter dentro de si um conjunto de elementos de elevada capacidade e, ao mesmo tempo, conseguir ter um preço muito justo. Esta mistura foi a sua principal caraterística.

Claro que agora todos querem ter acesso ao seu sucessor, que deverá manter a sua linha. Esperava-se que tivesse chegado em 2019, mas a marca resolveu colocar em pausa os seus desenvolvimentos. Os rumores foram surgindo, mas sempre sem se provarem verdadeiros.

A Xiaomi vai ter novidades com este smartphone

Há, no entanto, agora excelentes notícias vindas da Pocophone. A marca deverá estar a preparar o seu sucessor e este chegará em breve. Foi no Twitter que esta informação foi apresentada, em resposta a um comentário de outro utilizador.

Veio de Alvin Tse, um executivo da marca, que informou que vão haver grandes novidades em 2020. Esta não é, decerto, uma confirmação, mas abre as portas ao que todos esperam há já vários meses. Falamos naturalmente da chegada do Pocophone F2.

Ainda não há preços ou especificações

Naturalmente que não se sabem ainda dados sobre este novo smartphone. As suas especificações vão naturalmente ser de topo, com uma bateria muito grande e um preço extremamente competitivo. As datas de lançamento são também uma incógnita, mas a Xiaomi tratará de as anunciar atempadamente.

Estas são excelentes notícias para quem é adepto desta marca da Xiaomi. A marca voltará a apostar na Pocophone e assim tentar ter mais um smartphone de sucesso. As especificações são de topo e o seu preço o mais reduzido possível.