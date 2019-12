A Google não se limita a dar ao Chrome as melhores novidades no que toca à navegação. Dá também ao sei browser as melhores funcionalidades para que este seja mais simples de usar e, principalmente, mais útil no dia a dia.

Depois de testes numa dessas novidades, acabou por trazê-la para a versão pública. Foca-se no multimédia e traz para a sua barra os controlos que mais usamos. É hora de a ativar no Chrome e assim controlar tudo de forma única.

Uma excelente novidade para o Chrome

Como é normal na Google, as novidades do Chrome nem sempre estão visíveis. Apesar de presentes, precisam de ser ativadas e tornadas públicas para serem usadas. é isso que acontece com a mais recente, que chegou com o Chrome 79.

A partir dessa versão podem controlar a reprodução do multimédia diretamente da barra do browser e em qualquer separador. Basta chamar esta opção e iniciam, param ou avançam a música, ou os filmes que têm a tocar.

A forma simples de controlar o multimédia

Por precisarem de a ativar, devem primeiro aceder ao endereço chrome://flags. Aí dentro, e para avançarem, devem procurar por Global Media Controls. A opção deverá estar com o valor Default e deverá passar a ter o valor Enabled. Posteriormente devem reiniciar o Chrome.

Ao voltarem ao browser da Google, vão notar uma novidade no final da barra de endereço. Esta dá acesso aos controlos multimédia e pode controlar qualquer vídeo ou áudio que esteja a tocar. Os comandos estão presentes e podem ser usados.

Excelente novidade para o browser da Google

Caso tenham mais do que um vídeo ou música a ser tocada, então esta janela mostrará todos. Estes vão estar agrupados e podem ser usados em simultâneo. Basta escolher qual e usar os botões presentes para o colocar a tocar ou parar. Se existir informação gráfica, esta será também mostrada.

Esta novidade tinha sido mostrada pela Google no Chrome em julho deste ano e agora chega finalmente. Promete simplificar a forma com os utilizadores controlam o multimédia, sem terem de andar a saltar de separador em separador.