A aposta da Xiaomi no que toca à atualização para o Android 10 tem sido de calma e muita certeza. Já iniciou este processo, mas não o alargou ainda a muitos dos seus equipamentos.

Tudo aponta para que vá em breve voltar a abrir a lista de equipamentos, integrando agora o Pocophone F1 e outros dos seus smartphones. Não há ainda datas, mas deverá estar iminente.

A MIUI 11 está já lançada. Vários smartphones da Xiaomi já a receberam e mostram que esta é uma aposta segura. A marca chinesa tem mantido estes lançamentos controlados, de forma a evitar problemas graves que possam acontecer.

O Pocophone F1 vai ser o próximo a receber a MIUI 11

Claro que não poderá reter muito mais o lançamento para o resto da sua oferta e por isso é hora de começar a pensar no Pocophone F1 e noutros smartphones. Tudo aponta para que muito em breve a MIUI 11 chegue a estes equipamentos.

Curiosamente esta confirmação não vem da própria Xiaomi, mas sim de um procedimento habitual que as marcas fazem. Falamos da publicação do seu código fonte do Kernel. Este foi agora colocado público, permitindo a qualquer um usa-lo nas suas ROMs personalizadas.

Este é um procedimento normal, dada a natureza do código do Android. Uma vez que é Open Source, também as marcas têm a obrigação de partilhar com a comunidade as suas fontes, em especial as do Kernel, para depois serem usadas.

Mais smartphones da Xiaomi vão receber o Android 10

No código que a Xiaomi agora libertou, e para além do Pocophone F1, é também possível ver que mais vão receber o Android 10. Falamos dos seguintes smartphones: Mi Mix 2S, Mi Mix 3, Mi 8, Mi 8 Pro e Mi 8 Explorer Edition.

Como sempre, pouco tempo depois de lançado o código para o público, as atualizações começam a chegar. Assim, espera-se que muito em breve estes 6 smartphones comecem a receber a MIUI 11 e todas as suas novidades.