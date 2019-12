Código da Estrada: Não parou num sinal de STOP?

Por mais respeitadores que os condutores sejam, haverá sempre um momento que não cumprem o Código da Estrada. Ou por fizeram uma ultrapassagem proibida, não pararam numa passadeira, estacionaram num sítio que não é permitido, etc.

E se um condutor não parar num sinal de STOP? E se for um ciclista?

O sinal STOP é um dos que os condutores menos respeitam em Portugal! Este sinal indica paragem obrigatória no cruzamento ou entroncamento. O condutor deve parar antes de entrar no cruzamento ou entroncamento junto do qual o sinal se encontra colocado e ceder a passagem a todos os veículos que transitem na via em que vai entrar.

Não parou no sinal STOP? O que pode acontecer?

Se não parar no sinal STOP e for mandado parar pela autoridade fique a saber que a coima é de 99,76 euros. Além disso, fica com menos quatro pontos na carta de condução. De relembrar também que não parar num sinal STOP pode resultar em acidentes graves.

Além dos condutores, um ciclista que não respeite o sinal de STOP sujeita-se a pagar uma coima de € 99,76 a 498,80 euros. Se passar um sinal vermelho, pode pagar entre € 74,82 e 374,10 euros. Ambos os casos são contraordenações muito graves.

Além disso, arriscam-se a ficar proibidos de conduzir veículos a motor por um período entre dois meses e dois anos.

Se o ciclista não tiver carta, a lei prevê que a bicicleta seja apreendida por um período idêntico ao da inibição de condução, neste caso, de 2 meses a 2 anos.

Portugal vai ter novos sinais de trânsito

Será já em abril de 2020 que serão colocados nas estradas portuguesas um novo sinal de trânsito e novos sinais de informação. O novo regulamento, já publicado em Diário da República, cria sinais de trânsito a indicar zonas de residência ou de coexistência de viaturas e peões, assim como zonas de emissões reduzidas, onde só podem circular veículos menos poluentes. Conheça os novos sinais de trânsito aqui.

