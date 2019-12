E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos de novas informações do Samsung Galaxy S11, de novos avanças da Qualcomm e AMD, de rumores do novo Xiaomi Mi 10, do persurso da cápsula Starliner da Boeing e muito mais.

O Samsung Galaxy S11 ainda não é oficial, mas é garantido que um dos seus destaques estará na câmara. Repleta de vários sensores, sabemos cada vez mais sobre eles… Sendo que prometem excelentes resultados fotográficos!

Todos os dias têm saído rumores e fugas de informação. Hoje ficamos a saber a configurações dos sensores, tendo ainda um vislumbre do design do módulo em que os sensores estarão alojados.

Para conseguir satisfazer a crescente corrida ao desempenho dos SoC dos smartphones, os fabricantes têm-se empenhado em criar SoCs com cada vez mais poder. Estes procuram dar aos equipamentos ainda mais processamento e desempenho.

Se a corrida estava a pender para o lado da MediaTek, com o seu recente Dimensity 1000, tudo parece agora ter mudado. Novamente a Qualcomm vem colocar ordem no mercado e bate toda a concorrência com o novo Snapdragon 865.

A superioridade da AMD no mercado de processadores foi clara no ano de 2019. Agora, cabe à Intel conseguir trazer ao público uma alternativa atualizada e capaz de competir com a marca rival. Contudo, depois do anúncio da Intel, são esperadas novidades já no próximo ano. A gigante americana irá lançar os novos processadores com tecnologia de fabricação 10nm.

Segundo novas informações, o processador de 12 cores e 24 threads da AMD, o Ryzen 9 3900X, foi capaz de obter novos resultados em submissões de performance na conhecida plataforma Hwbot. Então, este terá conseguido inclusive bater o recorde mundial de wPrime, detido anteriormente por um CPU Intel.

A JBL é uma das referências na indústria de produtos de áudio. Recentemente, a empresa apresentou os headphones REFLECT Eternal, que funcionam sem fios e carregam a bateria recorrendo a energia solar!

Com doses perfeitamente alcançáveis de luz no painel solar, o utilizador pode passar mais de 100 ou 200 horas a ouvir música sem precisar de carregar os headphones.

A Huawei, mesmo com todas as dificuldades resultantes da proibição em usar os Google Play Services, continua a desenvolver novos smartphones. O seu próximo topo de gama, P40, foi confirmado pelo CEO da empresa que garantiu o investimento especial num novo design!

Para além disso, o executivo divulgou ainda a data de lançamento e o local respetivo… Que será na Europa!

A corrida ao Espaço ganha cada vez mais importância, só encontramos paralelo em termos de quantidade se recuarmos ao tempo da guerra fria. Se por um lado a NASA é quem lidera esta exploração, a Rússia não está adormecida. Nesse sentido, engenheiros russos desenvolveram tecnologia para voar da órbita da Terra até à Estação Espacial Internacional em apenas duas horas.

O lançamento experimental da nave espacial Soyuz terá lugar em 2020. Esta tecnologia significará uma grande economia de combustível e reduzirá o impacto nos cosmonautas a bordo da nave espacial.

Apesar do mundo estar de olhos postos no futuro Galaxy S11, a verdade é que a Samsung deverá ter uma surpresa para breve. Ao que tudo indica, um novo Note poderá chegar em janeiro ou mesmo antes do final do ano. Será o Samsung Galaxy Note 10 Lite!

Este modelo já tem imagens reveladas e algumas especificações.

Há vários anos que a Intel e AMD têm combatido ferozmente pela sua fatia no mercado de processadores HEDT, dividindo a totalidade praticamente entre ambas. Contudo, um novo anúncio da marca Zhaoxin parece por fim a esta exclusividade no mercado dos processadores.

A empresa chinesa anunciou o lançamento da sua nova gama de processadores no mercado consumidor e as especificações são bem interessantes.

A OnePlus têm-se destacado pelos excelentes smartphones que tem apresentado ao longo dos anos. As próximas novidades esperam-se para o início de 2020 e por isso é hora de surgirem os primeiros rumores.

As especificações dos OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite podem ter surgido e trazem também os possíveis preços de venda.

O mercado dos smartphones tem sido um forte pilar de muitas empresas. Contudo, os lucros globais dos dispositivos diminuíram 11%, para 12 mil milhões de dólares, no terceiro trimestre de 2019. A responsabilidade desta baixa de lucros resulta da entrada de produtos de nível médio e de uma queda nas receitas dos principais OEMs de smartphones.

Dentro das dez maiores marcas, apenas a Samsung e a Huawei conseguiram aumentar as suas receitas numa base anual. Mas a Apple ainda domina no mercado mundial.

Este foi o ano dos smartphones dobráveis. Apresentadas as primeiras propostas, estas chegaram finalmente ao mercado e podemos já comprar equipamentos com esta tecnologia e conceito.

Depois das primeiras propostas, é hora das marcas prepararem mais oferta. A Samsung trabalha já no Galaxy Fold 2, que parece estar quase pronto. As primeiras imagens surgem agora e mostram o novo smartphone.

O lançamento da CST-100 Starliner da Boeing decorreu ontem mas o desfecho não foi o melhor. A rota percorrida não correspondeu ao inicialmente planeado e por isso a cápsula não irá chegar à ISS.

Para colmatar o insucesso, a empresa concorrente da SpaceX está a preparar o regresso da cápsula… Para além disso, os motivos que levaram à mudança na órbita já são conhecidos!

A Xiaomi tem estado a preparar-se para apresentar grandes novidades. Esta marca chinesa quer consolidar a sua posição no mercado e por isso tem seguido uma linha de desenvolvimento muito certa.

Já todos ouvimos falar do Mi 10 e do que promete trazer, mas agora há novidades muito importantes. Este novo Xiaomi terá passado recentemente pela Antutu e as suas prestações foram únicas, deixando toda a concorrência longe.