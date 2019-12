A OnePlus têm-se destacado pelos excelentes smartphones que tem apresentado ao longo dos anos. As próximas novidades esperam-se para o início de 2020 e por isso é hora de surgirem os primeiros rumores.

As especificações dos OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite podem ter surgido e trazem também os possíveis preços de venda.

O OnePlus 8 Lite será uma realidade

Tal como em anos anteriores, os novos OnePlus estão já a ser preparados. Fala-se numa nova proposta que se pode juntar à linha de equipamentos da marca chinesa. O OnePlus 8 Lite poderá finalmente surgir e será uma oferta muito interessante.

Este novo equipamento terá uma novidade que muitos esperavam. Contará com um ecrã de 6,4 polegadas com tecnologia OLED, com punch-hole e resolução Full HD+. Trará um leitor de impressões digitais debaixo do ecrã, taxa de atualização de 90Hz e proteção GG5.

Quanto ao processador, esperam-se surpresas. Os rumores apontam para o MediaTek Dimensity 1000, uma proposta de oito núcleos com IA e suporte para conectividade 5G. É ainda falado que poderá vir com 8 GB de RAM, 128 ou 256 GB de armazenamento interno UFS 3.0 e bateria de 4.000 mAh com carregamento rápido de 30 W.

No campo das câmaras há algumas novidades. Aqui poderão aparecer 3, uma de 48, outra de 12 e outra de 16 megapíxeis. Um dos fatores mais importantes para este novo modelo será o seu preço final. Ao câmbio atual, este ficaria nos 390 euros.

O OnePlus 8 herdará argumentos dos outros

Os dois restantes modelos vão ser versões otimizadas desta proposta anterior. Teremos assim no OnePlus 8 terá um SoC Snapdragon 865 já pronto para usar 5G e a mesma configuração de armazenamento do modelo Lite. O ecrã será de 6,44 polegadas com leitor de impressões digitais, desta vez protegido pelo GG6.

As câmaras deste modelo vão ser alteradas para um conjunto de 60 + 16 + 12 megapíxeis e a bateria é idêntica ao modelo Lite, ou seja, 4.000 mAh. Neste modelo o valor será mais elevado, subindo agora para cerca de 425 euros.

O OnePlus 8 Pro será de todos o modelo mais potente

Para terminar temos igualmente o OnePlus 8 Pro. Este será similar ao modelo anterior, mas conta com um ecrã de 6,7 polegadas, com uma câmara frontal dupla que envolve um orifício duplo. Contem com uma taxa de refrescamento de 120Hz e resolução QHD +. A RAM também sobe para 12 GB, com configurações de memória interna de até 512 GB UFS 3.0. No que toca a câmaras, a conjunto trará 60 + 16 + 12 megapixels.

Este modelo terá o seu preço a oscilar entre os 645 dólares na versão mais barata e 788 na mais cara.

Embora ainda seja muito cedo para confirmar estas especificações ou os seus preços, elas já existem. Caso sejam verdadeiras, promete muito para estes 3 modelos da OnePlus. Será interessante ver o que o modelo Lite apresentará posteriormente e como o mercado reagirá.