É certo e sabido que a Microsoft vai lançar o seu novo browser. Este chegará já no início do próximo ano e estará disponível para todos. Acabam assim os testes e os desenvolvimentos, tornando esta versão pública e acessível.

Mas como nem todos querem ou podem ter esta nova versão instalada, a Microsoft tem uma novidade. Afinal não vai ser obrigado instalar o novo Edge Chromium no Windows 10. Basta ter a ferramenta certa.

É já no dia 15 de janeiro que será lançada a primeira versão estável do Edge Chromium. Primeiro para o Windows 10, esperando-se mais tarde que chegue a muitos mais sistemas, incluindo aí o Linux e outras versões do Windows.

Novo Edge Chromium no Windows 10 não será obrigatório

Mesmo sendo uma mudança radical no universo do sistema operativo da Microsoft, esta pode não ser bem recebida por todos. Esperava-se que a instalação do Edge Chromium no Windows 10 fosse obrigatória, algo que afinal a Microsoft veio agora negar.

A gigante do software tem preparada uma pequena ferramenta, o Blocker Toolkit, que irá fazer este controlo. O seu objetivo é apenas o impedir a instalação deste novo browser. Destina-se a cenários onde a instalação do Edge Chromium no Windows 10 seja problemática ou até impossível.

Claro que esta pode ser aproveitada por qualquer utilizador, impedindo assim a instalação da atualização que trará este browser. A sua chegada será automática e sem controlo por parte dos utilizadores. Tratará ainda da remoção da versão anterior do Edge.

Este browser poderá ser uma vitória da Microsoft

Para poder usar o Blocker Toolkit os utilizadores precisam de ter instalada a atualização de abril do Windows 10. Esta ferramenta não pode ser usada para impedir a instalação manual do Edge Chromium no Windows 10. Só a instalação automática será bloqueada.

Preparado para as muitas versões do Windows e para o macOS, este browser tem vindo a ser testado ao longo dos últimos meses. Chegará no princípio de 2020 e poderá rapidamente ser um caso de sucesso. A aposta da Microsoft é decerto elevada e poderá compensar se conseguir ombrear com o Chrome da Google.