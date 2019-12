Pornhub trouxe os números do Android que a Google não quer fornecer

A utilização do Android sempre esteve espaçada em muitas versões, sem qualquer controlo. As causas são muitas e apontam normalmente para a falta de atualizações por parte dos fabricantes dos smartphones.

Para manter essa informação controlada, a Google recolhia e partilhava os dados de utilização, algo que deixou de acontecer. Para suprir essa falha o Pornhub revelou informações importantes. Há novamente dados, mas de outra fonte.

Já apresentámos a grande compilação de dados que o Pornhub fez para o ano de 2019. Os dados são muitos e completos, revelando principalmente as preferências dos visitantes deste site. Mas há também uma parte mais técnica e que acabou por mostrar dados importantes e interessantes.

Dados importantes do Android vindos do Pornhub

Um dos mais curiosos dados presentes é a distribuição das diferentes versões do Android no universo dos smartphones. Claro que os dados são apenas referentes aos visitantes, mas é uma amostra grande o suficiente para ser significativa. Com dados fidedignos, importa avaliá-los e retirar conclusões.

A mais óbvia delas é a distribuição das versões do Android. Temos assim o Android 9 Pie no topo com 48%, seguido pelo Oreo com 23% e o Nougat com 12%. Esta lista continua com o Android Marshmallow com 8%, o Lollipop com 5% e as versões mais antigas com 4%.

A mais recente versão, o Android 10, está numa posição muito longe do desejado. Chama a si 2% desta quota, mas tem uma razão lógica. Os dados apresentados são referente a todo o ano de 2019, tendo esta versão sido lançada em setembro deste ano.

Voltam assim os dados que a Google deixou de fornecer

Apesar de não compensar os dados da Google, a informação do Pornhub traz alguma luz sobre a posição do Android e das suas diferentes versões. O domínio do Android Pie era já esperado, depois de a Google ter revelado que a sua adoção foi mais rápida que o normal.

Mesmo tendo uma visão mais alargada do universo Android, os dados do Pornhub revelam um cenário que todos conhecem. A fragmentação existe e está presente de forma bem clara. As mais recentes versões fizeram um trabalho importante, mas ainda não chegaram aos smartphones onde vão aplicar melhorias