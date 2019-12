A evolução dos smartphones levou a que, atualmente, sejam bastante complexos de reparar. O Samsung Galaxy S11, segundo os últimos rumores, vai elevar essa dificuldade de reparação ainda mais além!

Por outro lado, esta mudança feita na construção do próximo topo de gama da fabricante sul-coreana trará bastantes vantagens no quesito do design.

Os rumores relativos ao futuro Samsung Galaxy S11 têm sido muitos! Desde o ecrã ao próprio design do dispositivo, passando naturalmente pelas câmaras que serão o elemento mais icónico deste smartphone.

No design, é esperado que sofra uma evolução face ao que foi adotado no Galaxy S10. A ambição passa sobretudo por aproveitar melhor a face frontal, com um ecrã Infinity-O como o do Note10.

Para além disso, o módulo das câmaras deverá ser completamente redesenhado e colocado numa zona idêntica à do iPhone 11 ou do Google Pixel 4.

Mudanças na construção podem representar um problema grave em caso de reparação…

A contribuir para estas melhorias no design, a Samsung irá implementar mudanças na construção do Galaxy S11. Atualmente, o Galaxy S10 recorre sobretudo a fita-cola de dupla face para unir diversos componentes. Contudo, rumores indicam que no seu sucessor será usada cola.

O uso de fita-cola de dupla face não será descartado de forma total, mas passará a ter uma utilização secundária. Ao recorrer a cola, a Samsung consegue minimizar as molduras em torno do ecrã – o que é altamente desejável porque representa uma vantagem no quesito do design – e o custo de produção é inferior!

Por outro lado, a facilidade de substituição e/ou reparação de componentes internos é muito superior em smartphones cuja construção recorre maioritariamente a fita-cola de dupla face. Desse modo, é possível desde já prever que o Samsung Galaxy S11 será um terminal complicado de reparar!

Já circulam as primeiras imagens reais do Samsung Galaxy S11 que mostram o seu design…