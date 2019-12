O lançamento da CST-100 Starliner da Boeing decorreu ontem mas o desfecho não foi o melhor. A rota percorrida não correspondeu ao inicialmente planeado e por isso a cápsula não irá chegar à ISS.

Para colmatar o insucesso, a empresa concorrente da SpaceX está a preparar o regresso da cápsula… Para além disso, os motivos que levaram à mudança na órbita já são conhecidos!

O lançamento da cápsula CST-100 Starliner foi feito ontem ao final da manhã. O acompanhamento foi feito em direto no Pplware, sendo que nos primeiros minutos tudo correu bem.

No entanto, passada cerca de meia hora após o levantamento, os primeiros sinais negativos começaram a aparecer. A cápsula da Boeing não alcançou a órbita pretendida. O problema, explicado agora pelo administrador da NASA Jim Bridenstin, esteve no consumo de combustível.

Mais especificamente, o problema pode ter residido no software. Durante a separação do foguete Atlas V, por razões que ainda não estão claras, a CST-100 Starliner mudou para o relógio errado. Por não ter o horário correto, a cápsula passou a realizar uma queima de inserção orbital.

Estas mudanças levaram a um consumo de combustível superior que, consequentemente, resultaram na incapacidade de cumprir a órbita correta.

A Boeing, perante o sucedido, está já a preparar um próximo lançamento. Os planos passam por ter a cápsula pronta o quanto antes para que, em 2020, sejam realizados os primeiros testes com astronautas a bordo. Tal vai ao encontro do programa Commercial Crew Development da NASA, no qual a SpaceX também participa.

Para além disso, é esperado que a CST-100 Starliner reentre na atmosfera nas próximas quarenta e oito horas. Concluído esse passo, a cápsula deve pousar no Porto Espacial White Sands, no Novo México.

A somar à cápsula CST-100 Starline, a Boeing tem um projeto com a Porsche…