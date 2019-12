A Boeing, dentro de minutos, irá realizar o lançamento da sua cápsula CST-100 Starliner. É a resposta à Crew Dragon da SpaceX e está inserida no programa Commercial Crew Development da NASA.

Acompanhe aqui o lançamento em direto! A transmissão já começou e o lançamento será realizado dentro de momentos.

A emissão em direto do lançamento da CST-100 Starliner da Boeing pode ser acompanhada no vídeo abaixo, transmitido através do YouTube. Contudo, a NASA disponibiliza a mesma transmissão no seu site.

A CST-100 Starliner é a resposta da Boeing à Crew Dragon da SpaceX. Ambas as empresas estão a participar no programa Commercial Crew Development da NASA, que tem como objetivo levar astronautas para a Estação Espacial Internacional (ISS) sem necessitar da colaboração da Rússia.

O lançamento está marcado para as 11:36, hora de Lisboa, por isso é já daqui a uns minutos! Acompanhe em direto e partilhe na caixa de comentários a sua opinião sobre o acontecimento.

Apesar de a cápsula ter como propósito transportar humanos, neste teste tal não irá suceder. Contudo, caso o teste seja cumprido com sucesso, é esperado que a Boeing em 2020 já faça lançamentos com astronautas.

A cápsula será transportada pelo foguetão ULA Atlas V, que foi abastecido com 46.560 litros de hidrogénio líquido para esta missão!

