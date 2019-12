Tesla lança os primeiros super carregadores V3 na Europa

A Tesla tem uma rede de supercarregadores já bastante interessante. No entanto, a empresa de Elon Musk anunciou este ano a tecnologia de carregamento super rápida – V3 Supercharging. Depois de instalar alguns pontos de carregamento V3 Supercharging nos Estados Unidos, agora é a vez da Europa.

Saiba onde ficarão localizados o primeiro batch de carregadores super rápidos (v3) da Tesla na Europa.

Londres foi a cidade europeia escolhida pela Tesla para receber um lote de carregadores super rápidos. Ao todo serão instalados 8 carregadores que ficarão localizados no Park Royal, em Londres. Esta nova estação também possui oito Superchargers V2, cujo pico de potência foi recentemente aumentado em 30kW para um total de 150kW.

Tecnologia de carregamento super rápido – V3 Supercharging

Com o V3 Supercharging, o tempo de carregamento dos Tesla deverá cair para os 15 minutos. A marca salienta ainda que com esta tecnologia “que nasceu da experiência de construção da maior rede do mundo, permite que os nossos veículos carreguem mais depressa do que qualquer outro veículo elétrico existente atualmente no mercado”.

O V3 é uma arquitetura completamente nova ao nível do Supercharging. Este sistema garante uma potência de 250 kw o que significa que um carregamento na ordem dos 80% possa durar apenas 15 minutos. O V3 Supercharging é atualmente suportado apenas pelos recentementes Model 3 e também pelos Model S e X que foram produzidos no último trimestre do ano passado. A Tesla refere ainda que, com este sistema, em apenas 5 minutos, é possível ter 120 km de autonomia.

Todo o processo tira partido também da nova funcionalidade “On-Route Battery Charging,”, que aquece as baterias quando o veículo se desloca para uma estação de carregamento. Deste modo as baterias podem atingir a temperatura ideal de carregamento.

A Tesla tem pretensões de instalar outros Superchargers V3 na Europa. Recentemente, a empresa começou a construir a sua primeira estação V3 Supercharger na China, localizada em Shanghai Jinqiao. Está programada para abrir no próximo ano.

